La compra de productes de gran consum, alimentació i drogueria, a internet s’ha consolidat entre els consumidors espanyols. El 57,25% dels consumidors ja han provat alguna vegada la compra de productes de gran consum a internet, 2,6 punts més que fa un any. I a les llars amb persones de més de 65 anys, el creixement arriba al 10%. Per primera vegada, els estudis apunten que el ritme de creixement del consum a internet de productes de gran consum i menjar preparat a Espanya supera la de sectors ja madurs en el mercat d’internet com els viatges, els electrodomèstics i la moda. Segons el ‘VI Observatori del Comerç Electrònic en Alimentació’ de la patronal de supermercats Asedas elaborat per la Universitat Complutense i la Universitat Autònoma de Madrid, el 52% dels consumidors compra productes frescos ‘online’ «almenys ocasionalment», superant per primera vegada els que no ho fan mai, que arriben a un 44%. En l’esmentat grup de consum, les categories de frescos que més es demanden són fruites i verdures (72,24%), xarcuteria i formatges (71,85%), seguides de carns i aus (61,81%) i fleca i brioixeria (52,56%); i, a més distància, peixos i mariscos (37, 60%) i plats preparats –especialment congelats– (25,79%). Les dades són el resultat d’una enquesta a gairebé 2.000 consumidors amb un índex de fiabilitat del 95%.

La majoria d’estudis apunten que la quota de mercat ‘online’ en la distribució alimentària està entorn del 3% i podria arribar aquest any al 5%, segons les previsions més optimistes. Segons l’estudi apadrinat per Asedas, les categories de productes frescos segueixen la cua del «top de la compra ‘online’» que continua dominada pels productes d’higiene personal (81%), drogueria (76,65%) i alimentació envasada (77,16%), tots amb índexs de variació positius respecte a l’any anterior. Decreix, tanmateix, la compra de productes congelats (un 3,62% menys que l’any anterior) i de menjar per a mascotes (un 35% menys, tot i que determinat per l’opció «no n’utilitzo»).

La taxa de creixement interanual de productes de gran consum i de menjar preparat supera la de sectors ja madurs al canal ‘online’, com els viatges, els electrodomèstics i la moda. Mentre que tots donen taxes negatives, la compra de gran consum creix un 2,6% i la de menjar preparat (ja sigui al canal Horeca, en un supermercat o a través d’‘apps’) s’incrementa en un 17%. Aquest creixement del 2,6% situa ja en un 57,25% el percentatge de consumidors que ja han provat alguna vegada la compra de productes de gran consum a internet. La taxa de prova dels nous usuaris es distribueix entre el format supermercat (72% i 50%, ja sigui al supermercat habitual o en un altre), que es manté al capdavant; seguit dels ‘pure players’ (75%) i les ‘apps’ de repartiment (65%); a distància, els mercats tradicionals (24%) i els productors (22%); finalment, tanquen la llista els models de Q-Commerce, que arriben a un 19%. Les diferències en l’ús i adopció de canals ‘online’ vindrien determinades per l’edat i l’estil de vida més que per un canvi generacional.

Segons els autors de l’estudi, els professors María Puelles i Gonzalo Moreno, l’impacte de la pandèmia covid-19, que va disparar les compres en el canal ‘online’, es modera en els últims mesos, mentre que els ‘offliner’s’ (els que no compren mai a internet) continuen el seu transvasament progressiu al canal mixt, en el qual triomfen les raons de conveniència quant a productes, horaris, proximitat». En les famílies nombroses, és habitual la compra mixta, mentre que en les famílies unipersonals el consum fora de casa és més habitual i, per tant, la despesa ‘online’ és menor.

Una altra conclusió és que la despesa anual depèn de factors com els membres de la llar i la renda, detectant-se una caiguda en el consum a casa després de l’obertura del canal Horeca i situant el consumidor mixt al centre de la compra de conveniència. Les famílies nombroses, de quatre o més membres, busquen la conveniència (volum i pes de la compra) per sobre d’altres consideracions, com l’estalvi. Per als compradors habituals ‘online’ l’ús d’una llista tancada de la compra és habitual, per la qual cosa no solen estar oberts a nous articles. Les innovacions en el sector de gran consum tenen més possibilitats d’èxit entre els consumidors que compren a les botigues físiques.

Entre els aspectes que els consumidors destaquen a l’hora de triar la botiga és important en especial l’adequada franja horària d’entrega i que no s’equivoquin en les comandes. Conveniència, confiança i cost són els elements clau per als consumidors que compren productes de gran consum a internet. Però l’element més rellevant és el que els experts consideren com a superconveniència, la compra depèn especialment de la seva utilitat per al comprador i no acceptarà errors en l’entrega i qualitat, però sempre a preus assumibles i sense costos d’entrega excessius.