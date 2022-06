Halcón Viajes i el Sindicat Professional de Viatges (SPV) han arribat a un preacord en l’expedient de regulació d’ocupació (ero) que afectarà 155 persones, amb una indemnització de 28 dies per any treballat i un màxim de 18 mensualitats. Els treballadors afectats rebran una carta per part de la direcció i en el cas que no vulguin abandonar l’empresa podran «oferir el seu lloc» perquè sigui cobert per un altre empleat amb un perfil professional similar i el lloc de treball del qual es trobi en un radi de 30 quilòmetres. A aquests treballadors afectats se’ls oferirà un altre lloc en el grup i si finalment abandonen l’empresa de manera forçosa rebran la indemnització més primes compensatòries que dependran de l’edat i l’antiguitat. L’empresa es compromet a no fer cap procés d’acomiadament col·lectiu per causes organitzatives o productives el 2023.

Segons informa SPV, durant 12 mesos els treballadors afectats per l’ero rebran suport en el procés de recol·locació i l’empresa es compromet a no portar endavant cap altre expedient de regulació per causes organitzatives o productives el 2023. A més, fins a final del 2023 l’empresa disposarà d’una borsa de treball per a futures vacants. Ávoris Corporació Empresarial, resultant de la fusió de les divisions de viatges de Barceló i Globalia (a la qual pertanyia Halcón Viajes), va rebre el març del 2021 un rescat de 320 milions d’euros, finançats mitjançant el Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), sol·licitat per la mateixa empresa. Després de la fusió, Ávoris Corporació Empresarial suma una facturació anual per sobre de 4.000 milions d’euros el 2019 i una plantilla de més de 6.000 professionals. El grup compta amb 1.500 punts de venda i més de 40 marques altament especialitzades que treballen des de cinc àrees: detallista, majorista, companyia aèria, serveis receptius i caixes regal.