La reforma de les cotitzacions dels treballadors autònoms podria estar liquidada «en qüestió d’hores», segons apunten fonts coneixedores de les negociacions. El Ministeri dirigit per José Luís Escrivá ha remès aquest dimarts el sistema de trams que regirà a partir del 2023 i que es desplegarà progressivament fins al 2025. Al principi la diferència entre la quota més alta i la més baixa serà menor i a mesura que avanci el temps la bretxa s’anirà ampliant, en un efecte acordió. Les organitzacions més representatives entre el col·lectiu –ATA, Upta i Uatae– estan a expenses de rebre i analitzar el text definitiu per convocar els seus màxims òrgans de direcció i votar si recolzen o no la reforma. Les posicions són pròximes després de l’última proposta de quotes remesa aquesta setmana per Escrivá.

