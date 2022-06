Airbnb ha fet definitiva la prohibició de festes a les vivendes que ofereix, que va fer pública l’estiu del 2020, i ha augmentat la lluita contra el frau com a part del pla integral per millorar la seguretat de viatgers i amfitrions.

La plataforma ha comprovat que existeix una correlació directa entre l’aplicació de la política de prohibició de festes l’agost del 2020 i les denúncies de festes, que a nivell global han caigut un 44% en un any.

La plataforma ha limitat l’ocupació dels allotjaments a 16 persones, tot i que l’ha eliminat per a aquelles vivendes que poden allotjar més de 16 persones de «manera còmoda i segura», sempre que aquests espais compleixin la prohibició de festes.

En tot cas, l’empresa ofereix als amfitrions descomptes en dispositius de detecció de soroll per evitar aquestes festes.

L’origen

La decisió provisional de prohibir les festes es va produir després d’un tiroteig durant una festa de Halloween a Orinda, a prop de San Francisco, Califòrnia, durant la qual cinc persones van ser assassinades i algunes van acabar lesionades. Més de 100 persones participaven en aquesta festa en una casa llogada a Airbnb.

Posteriorment, la plataforma va adoptar noves restriccions per la pandèmia de covid, per impedir esdeveniments que podrien convertir-se en focus de contagi de covid. La suspensió temporal de totes les festes va ser presentada com una mesura de prevenció sanitària.