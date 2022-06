La Sindicatura de Comptes considera que l’empresa Ferrovial va cobrar 1,55 milions d’euros de «sobrecost no justificat» a la Conselleria de Salut pel contracte de rastrejadors covid firmat entre el juny del 2020 i el gener del 2021. Així ho ha determinat l’organisme fiscalitzador en un informe publicat aquest dimecres, en el qual també retreu a l’administració catalana una falta de control sobre l’empresa gestora, tant en el servei de rastrejadors com el primer contracte d’atenció telefònica del 061, per qui la contracta es va embutxacar 39 milions d’euros.

El 29 de maig del 2020 la Conselleria de Salut va aprovar un contracte per valor de 17,69 milions d’euros a Ferroser Servicios Auxiliares S.A., filial de Ferrovial. L’esmentat contracte era per la gestió durant sis mesos del servei de seguiment dels contactes entre persones contagiades del coronavirus. Els coneguts com popularment com a rastrejadors, que trucaven als malalts per establir la seva xarxa de contactes estrets durant els dies previs al contagi per intentar aïllar-los i minimitzar noves infeccions.

La Sindicatura considera que d’aquests 17,69 milions d’euros hi va haver un total d’1,55 milions que la Generalitat va pagar de més, ja que Ferrovial va fer un càlcul a l’alça de les hores de treball i personal requerit per al servei. «El sobrecost finalment pagat en l’execució d’aquest contracte en relació amb el seu valor estimat no és raonable i no compleix els principis generals d’economia i eficiència en la gestió dels fons públics». Des de la Conselleria de Salut atribueixen el sobrecost detectat a un error de càlcul de la Sindicatura, tot i que reconeixen una desviació no justificada d’un mínim de 600.000 euros.

L’òrgan fiscalitzador ha pentinat en el seu informe un total de 34 contractes firmats entre el període 2016 i 2018 pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), a més 26 contractes més assignats per la via d’emergència durant el 2020. Els dos paquets sumen un valor total de 55,1 milions d’euros. Ferrovial va ser el grup empresarial que més import total es va adjudicar entre els contractes fiscalitzats: un total de 39 milions d’euros.

Clàusula no ajustada a dret

L’altre contracte fiscalitzat és el del telèfon del 061. Allà Ferrovial va firmar el 2018 la licitació del servei per dos anys, que posteriorment van ser prorrogats i pels quals, com a mínim fins al 5 de juliol, continua regint el servei. Si bé el contracte fiscalitzat per la Sindicatura era d’inicialment 21,3 milions d’euros, sumant les renovacions i les ampliacions la factura final ascendeix a 44 milions d’euros sense IVA, segons consta en el registre públic de contractes de la Generalitat.

Sobre aaquest la Sindicatura considera que l’import inicial està mal configurat, ja que no detalla en què gastarà Ferrovial aquests milions i no desagrega per partides ni quin benefici s’emporta la contracta. També que Ferrovial inclou una clàusula de millora de les condicions salarials dels treballadors per la qual augmenta el preu en 2,5 milions d’euros. De la qual la Sindicatura considera que «no és conforme a dret, perquè no constitueix cap de les clàusules socials previstes en la normativa de contractació pública [...] ni tampoc que redundi necessàriament en una millora de la qualitat en l’execució de la guarda».