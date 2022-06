El proper dijous 14 de juliol l’Espai Plana de l’Om de Manresa acollirà una jornada organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica sobre una de les qüestions que més preocupa avui empreses i particulars: la ciberseguretat.

La jornada, que es farà entre les 10 del matí i les 12 del migdia, s’adreça al públic en general, i té com a objectiu informar sobre com el cibercrim apunta cada vegada més cap al petit comerç. Els experts alerten que ningú no està avui exempt de patir un atac cibernètic. Per això la jornada és de gran interès general.

L’acte començarà amb una ponència titulada «Un ciberatac no te’l pots permetre», a càrrec de Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat, que parlarà sobre casos reals, i insistirà que tothom pot ser avui en dia víctima d’un ciberatac. Seguidament, un expert dels Mossos d’Esquadra explicarà què fer abans i després d’un ciberatac.

Postriorment a les dues ponènecies començarà una taula rodona, titulada «La vergonya de no dir que t’han atacat», en la qual Bruno Pérez i Tomàs Roy, director del Centre d’Innovació i Competència en Ciberseguretat (CIS4Cyber) de l’ Agència de Ciberseguretat de Catalunya, parlaran de per què les empreses que han patit un ciberatac amaguen aquest fet. Durant el transcurs de la taula rodona, que moderarà la periodista de Regió7 Queralt Casals, el públic podrà plantejar dubtes als experts.