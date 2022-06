El grup tèxtil Nextil –l’antiga Dogi– ha anunciat aquest dimecres el tancament de la seva fàbrica del Masnou (Maresme), d’uns 70 treballadors, perquè no s’han pogut resoldre els problemes tècnics que arrossega des de fa anys i per la dificultat de traslladar als clients l’increment dels costos de matèries primeres i energia, que ha afectat la rendibilitat.

Segons l’empresa, aquests problemes tècnics no han permès arribar als estàndards de qualitat del grup, tal com s’ha anunciat a la junta d’accionistes celebrada aquest dimecres. La planta es va inaugurar el 2009 i es dedica a la fabricació de teixit.

Fonts de l’empresa han explicat a Efe que s’han iniciat negociacions amb els sindicats per estudiar la situació dels treballadors de la fàbrica. A la junta, també s’ha aprovat el nomenament de Jorge Fernández Miret com a conseller dominical, així com el de Richard Rechter com a conseller independent, i s’ha ratificat a Eduardo Navarro Zamora com a conseller dominical del grup.

La junta d’accionistes ha aprovat l’ampliació de capital per compensació de crèdits per un import de 7.571.025 euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de 17.206.875 noves accions ordinàries de 0,016 euros de valor nominal cada una i amb una prima d’emissió de 0,424 euros.

Aquesta era l’única fàbrica que el grup conservava a Espanya. Les altres dues es troben a Greensboro (EUA) i Braga (Portugal), i se n’afegirà una més a Guatemala, actualment en construcció. Des de la companyia, emmarquen el tancament de la fàbrica, dedicada a la producció de teixits, en l’estratègia del grup d’abandonar progressivament el mercat del ‘fast fashion’ i centrar-se en la producció per al sector de luxe.