La sectorial de turisme de la Unió Empresarial de l’Anoia -UEA Turisme-, que aglutina i representa les empreses del sector, ha presentat la plataforma virtual Visitanoia, que vol donar visibilitat al sector i a tota l’oferta turística de la comarca. Aquesta plataforma ha rebut el suport del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia i Anoia Turisme.

Visitanoia – Descobreix l’Anoia tot l’any permet a l’usuari i futur visitant a planificar l’estada a la comarca, quant als allotjaments, la restauració, l’agenda d’activitats els i serveis que s’hi ofereixen (enoturisme, oci o visites. També mostra com arribar i moure’s per la comarca.Les cerques a la plataforma es poden personalitzar per tal que el visitant pugui a fer-se a mida la seva estada.

La presentació de Visitanoia va tenir lloc a Can Macià (Òdena) i va comptar amb l’assistència de més d’una quarantena d’empreses del sector a la comarca i rodalies, del president de la UEA, Joan Domènech, i del secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, entre d’altres autoritats.

Segons el president de la patronal anoienca, la plataforma constata «la gran oferta turística, en totes les variables del sector, que cal exposar, promocionar i explotar». Domènech va afegir que «l’Anoia té una situació geoestratègica molt bona, i això no només permet que el visitant descobreixi la comarca en totes les vessants», sinó que l’usuari «pot conèixer l’entorn i la proximitat amb altres destinacions con els Pirineus i la platja».