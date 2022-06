La inflació a l’Estat ha tornat a donar al juny una pèssima notícia. Aquest mes, l’índex de preus de consum (IPC) ha pujat l’1,8% respecte al mes de maig, la qual cosa eleva la taxa anual de la inflació, fins al 10,2%, un punt i mig per sobre de la registrada el mes anterior, segons l’indicador avançat de l’IPC publicat ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es tracta de la taxa més alta en 37 anys, des d’abril de 1985.

En contra del que esperava el Govern espanyol, la inflació ha trencat el sostre més recent de març, quan va arribar al 9,8% propulsada per la guerra d’Ucraïna, i ha entrat en el territori dels dos dígits, fet que no succeïa des de la dècada dels vuitanta. En sentit invers, a Alemanya aquest mateix dimecres es va conèixer un descens de la seva taxa d’inflació harmonitzada el juny, fins al 8,2%, mig punt percentual menys que el mes anterior, després de la introducció pel Govern de mesures per mitigar l’impacte de l’alça dels preus, segons les dades preliminars publicades per Destatis.

A Espanya, el fort repunt de la inflació es deu, principalment, a la pujada dels preus dels carburants, més alts aquest mes que el juny del 2021, i dels aliments i begudes no alcohòliques, enfront de l’estabilitat registrada l’any anterior. També influeix l’increment dels preus dels hotels, cafès i restaurants, superior al de l’any passat, segons l’avanç proporcionat per l’INE. Segons el servei d’estudis CaixaBank Reserach, l’alça dels preus dels carburants respon a l’increment del preu del barril Brent i a la depreciació de l’euro. El mes de juny, el preu mitjà del barril en euros es va situar en 111 euros, enfront dels 106 del maig (variació mensual del 5,1%) i als 61euros de fa un any (variació interanual del 77%). «De cara als pròxims mesos, esperem que els preus del petroli es mantinguin en nivells elevats, encara que gradualment vagin descendint, per la qual cosa la seva pressió sobre la inflació es mantindrà elevada», anticipa aquest servei d’estudis.

La inflació subjacent, la que exclou els preus més volàtils d’aliments no elaborats i energia s’ha disparat sis dècimes, fins al 5,5%. De confirmar-se, seria la més alta des d’agost de 1993.

En contra del que s’esperava, l’entrada en vigor, el 15 de juny, del preu màxim del gas usat en la generació elèctrica ha pogut tenir un efecte relativament modest en la contenció de la inflació en un context en què l’onada de calor de mitjans de mes va disparar el consum d’energia i el seu preu. Segons els càlculs de CaixaBank Research, els preus de l’electricitat es van estabilitzar a la baixa durant el mes de juny, amb un preu mitjà de 171 euros/MWh (enfront dels 187 del maig).

El Govern de Pedro Sánchez insisteix, en tot cas, que sense aquesta i altres mesures adoptades fins ara la taxa d’inflació seria encara més elevada.