L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) es posiciona a favor de l’energia nuclear. En plena crisi energètica global, l’agència publica un informe en el qual defensa el «paper important» de l’energia atòmica per ajudar els països a realitzar una transició «segura» cap a sistemes energètics dominats per les energies renovables. «En el context actual de la crisi energètica mundial, l’augment vertiginós dels preus dels combustibles fòssils, els desafiaments de seguretat energètica i els compromisos climàtics ambiciosos, crec que l’energia nuclear té una oportunitat única de tornar», assegura el director executiu de l’AIE, Fatih Birol. Si bé l’organisme matisa que per a aquells països que decideixen no utilitzar-la en el seu «mix» energètic, com és el cas d’Espanya, l’AIE afegeix que no té «cap recomanació».

L’organisme creat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) després de la crisi del petroli del 1973 per coordinar les polítiques energètiques en els seus estats membre considera que la construcció de sistemes d’energia neta serà «més difícil, arriscada i costosa sense l’energia nuclear». «Als països que opten per continuar o augmentar el seu ús de l’energia nuclear, pot reduir la dependència dels combustibles fòssils importats, reduir les emissions de diòxid de carboni i permetre que els sistemes elèctrics integrin una proporció d’energia solar i eòlica més gran», assegura el document publicat aquest dijous.

«Tanmateix, una nova era per a l’energia nuclear no està garantida. Dependrà que els governs estableixin polítiques sòlides per garantir el funcionament segur i sostenible de les centrals nuclears en els anys venidors, i per mobilitzar les inversions necessàries, fins i tot en noves tecnologies», explica en un comunicat Fatih Birol. En aquest sentit, Birol manan a la indústria a «abordar ràpidament» els problemes de «sobrecostos i retards en els projectes» que han afectat la construcció de noves plantes en les economies avançades. «Les economies avançades han perdut el lideratge del mercat, ja que 27 dels 31 reactors que van començar a construir-se des del 2017 són dissenys russos o xinesos», indica.

L’energia nuclear és encara la segona font més gran d’energia de baixes emissions, després de l’energia hidroelèctrica, amb plantes nuclears a 32 països, segons l’informe. Tanmateix, entorn del 63% de la capacitat de generació nuclear actual prové de plantes que tenen més de 30 anys, a causa de la seva construcció després de les crisis del petroli els anys 70. En l’actualitat, un total de 19 països estan construint reactors nuclears.

Malgrat alguns intents per estendre la vida útil d’algunes plantes ja existents, «sense esforços» la flota nuclear de les economies avançades podria reduir-se en un terç de cara a l’any 2030. Mentre que el full de ruta de l’AIE per assolir Emissions Netes Zero el 2050 aposta per duplicar l’energia nuclear entre el 2020 i el 2050, amb la construcció de noves plantes «a tots els països que estan oberts a aquesta tecnologia». Això inclou tecnologies «que encara no són comercialment viables» com els reactors modulars petits (SMR).

Els petits reactors tindrien menor cost, menor mida i uns riscos més reduïts, la qual cosa «pot millorar l’acceptació social i atraure inversions privades» i fins i tot podrien «reutilitzar els llocs de plantes de combustibles fòssils retirades», segons l’organisme de l’OCDE. Però l’èxit del seu desplegament a llarg termini depèn del suport dels polítics, afegeix, «no només per mobilitzar inversions sinó també per simplificar i harmonitzar els marcs regulatoris». El Canadà, França, el Regne Unit i els Estats Units han mostrat el seu interès per aquesta «prometedora tecnologia».