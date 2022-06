El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha inadmès a tràmit el recurs de cassació de la Generalitat contra la sentència del març del 2020 que anul·lava el Decret 175/2018 de 21 de juliol del 2018, sobre el règim electoral de les cambres de comerç de Catalunya. En una interlocutòria del 28 de juny, el TSJC inadmet el recurs perquè considera que el Govern no ha acreditat l’existència d’un «veritable interès cassacional» que en justifiqui l’estudi per aquesta via. Aquesta decisió va en la mateixa línia que la decisió del Tribunal Suprem (TS) del juliol del 2021 que ja va inadmetre els recursos de cassació de la Generalitat i el Consell General de Cambres contra la sentència de l’alt tribunal català.

Com que s’ha inadmès el recurs de cassació, el tribunal imposa les costes a la Generalitat fins a un límit de 1.000 euros, i no es pot presentar cap recurs contra aquesta decisió.

La notícia no va agafar per sorpresa la Cambra de Manresa. La seva presidenta, Sílvia Gratacòs, va recordar a aquest diari que la sentència «afecta totes les cambres», però que el que anul·la és «el decret electoral, no les eleccions. Així ens ho ha dit avui el servei jurídic del Consell de Cambres». Gratacòs, que considera la qüestió «molt tècnica», assegura «no estar preocupada». «El decret el va fer l’òrgan tutelar de les cambres, que és la Generalitat». Gratacòs, que demanava temps per estudiar la sentència, assegura que «l’activitat de la Cambra està totalment legitimada». «Caldrà estar-ne molt al cas», concloïa Gratacòs, «i si al final s’anul·len les eleccions s’haurà d’entomar».

El departament d’Empresa de la Generalitat creu que la sentència no altera el resultat de les últimes eleccions a les cambres, i en concret a la Cambra de Comerç de Barcelona, on es va generar el recurs contenciós interposat per l’empresa Staff Pavillion, vinculada al president de l’Associació de Franquiciadors, Xavier Vallhonrat, contra el departament d’Empresa.

Fonts d’aquest departament van precisar ahir que els seus serveis jurídics estudiaven el text, però que «ni aquest acte ni el pronunciament inicial del TSJC sobre aquest cas feia cap esment al procés electoral ja celebrat o al seu resultat». Aquestes fonts van afegir que el Govern fa mesos que treballa en un nou decret electoral que, un cop aprovat, regularà els comicis que es convocaran i celebraran l’any que ve d’acord amb el termini marcat per l’Estat.

El TSJC sosté que la Generalitat va ometre el tràmit de la participació ciutadana quan va elaborar la norma, que data de juliol del 2018, i considera que els motius d’urgència que al·legava l’administració catalana no són acceptables. Les últimes eleccions camerals es van dur a terme de manera electrònica, en mode presencial i a distància.