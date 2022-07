Les bagenques Avinent i ARaymond són dues de les onze empreses que integren el nou hub industrial Indpuls, una associació de companyies de diversos sectors que pretén fomentar la col·laboració en la recerca de noves fórmules per a la innovació tecnològica. Celsa Group, Comexi, Fluidra (fundada per l’urgellenc Joan Planes), Font Packaging Group, Frit Ravich, Girbau Group, Grupo Carinsa, Pastisart i Simon completen el llistat d’empreses promotores d’aquest nou col·lectiu empresarial, que neix, assegura, per «fomentar la col·laboració entre grans empreses industrials i empreses emergents per reforçar l’ecosistema industrial d’innovació», segons va fer públic ahir l’associació en un comunicat.

Albert Giralt, director general del grup Avinent, explicava ahir a aquest diari, que l’objectiu final d’Indpuls és «guanyar en eficiència». I el mitjà és la compartició de «problemàtiques per trobar-hi solucions conjuntes». Segons Giralt, Indpuls té dues grans línies de treball. D’una banda, incidir en l’economia circular i la sostenibilitat per reduir l’impacte ambiental de la indústria; de l’altra, la transformació digital. L’associació la integren empreses de sectors diversos, sense competència directa al mercat, per fomentar la confiança en el treball conjunt. El projecte, que es va presentar públicament ahir, es va iniciar fa més d’un any, durant el qual, assegura Giralt, ja s’han fet accions «de dinamització interna» molt fructíferes. «Hi ha hagut trobades dels departaments d’enginyeria que han donat a lloc intercanvis d’informació molt útils», assegura Giralt, convençut que la col·laboració és part, ja, del futur industrial del país. «Col·laborar forma part de l’ADN de totes les empreses que hi estem integrades». En la nota feta pública ahir, Mercè Girbau, CEO de Girbau Group i Presidenta d’Indpuls, explicava que les empreses de l’associció «creiem que només col·laborant i innovant, amb generositat, afrontarem els grans reptes d’avui i de demà». En aquest sentit, un dels propòsits d’Indpuls és, també, donar suport a les empreses emergents i startups per què desenvolupin les seves activitats en el sector de la innovació industrial. «Són un element molt innovador i molt dinàmic, avui, però una problemàtica que comparteixen és que els falta recorregut per agafar dimensió, i moltes es queden en projectes acadèmics, sense incidència en l’àmbit industrial. Però poden aportar moltes solucions, i Indpuls està disposat a escoltar, a ser-ne primers client, fints i tot a invertir-hi», assegura Giralt. Indpuls arrenca amb quatre activitats:el programa de co-innovació sobre reptes transversals; les trobades d’innovació; el programa de suport a startups; i el de radar d’startups i tecnologies innovadores.