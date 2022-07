El diputat de Ciutadans al Parlament Matías Alonso va dur ahir el cas del robatori a l’empresa d’Artés Motllures Vidal, que va tenir lloc a finals del mes de maig, per il·lustrar el que va denunciar com «la precarietat de la seguretat pública a Catalunya». El 27 de maig a la matinada, un robatori de 400 metres de cable de coure a les instal·lacions de l’empresa va obligar a aturar la producció. El coure, però, va ser localitzat per un treballador amagat a pocs metres de la nau, esperant ser recuperat pels lladres en les hores següents.

Com va recordar Alonso, que va dir haver visitar el polígon de Santa Maria just l’endemà, els Mossos d’Esquadra van assegurar a la propietat de l’empresa que posarien en marxa un dispositiu per enxampar els lladres in fraganti. Però un retard en l’operatiu previst, tal com ja va explicar aquest diari, va permetre als autors del robatori recuperar el botí i fugir del lloc sense ser enxampats. «Això sembla anecdòtic, però és una realitat a molts polígons de Catalunya en què la seguretat deixa molt a desitjar i en part és per la ineficàcia de l’acció policial. En aquest cas, a més, hi va haver escarni per a l’empresari, que hauria pogut recollir el coure i vendre’l de manera legal i recuperar part del dany sofert», va denunciar al Parlament Alonso.