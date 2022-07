Els turistes que vulguin fer nit en algun establiment turístic d'Andorra han de pagar des d'aquest divendres una taxa que va entre un i tres euros per persona i dia, segons el tipus d'allotjament que triïn. El govern del Principat ha implementat un impost a aquest tipus d'estades, en la línia del que ja existeix en d'altres països de l'entorn i amb l'objectiu de revertir al sector el 100% dels més de deu milions d'euros anuals que preveu recaptar per aquest concepte. Des de la Unió Hotelera d'Andorra creuen que l'import "no és exagerat" i, per tant, esperen que aquest no influenciï en el volum de clients que reben. Tot i això, havien demanat una moratòria fins a la tardor o, si més no, una rebaixa durant aquests primers mesos d'aplicació.

El ministre andorrà de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, explica que l'entrada en vigor de la taxa turística arriba gairebé dos anys després d'haver estat treballant "estretament" amb el sector per implementar-la. A més, assenyala que ja a la legislatura passada es va posar sobre la taula la seva necessitat, tenint en compte la importància que té el turisme pel país, que representa un 40% del PIB. Torres també assegura que ha estat una llei "molt consensuada" i destaca que tots els ingressos que arribin per aquesta via es destinaran a la promoció i a la sostenibilitat de les activitats turístiques, entre d'altres.

El preu que han de pagar aquells visitants que pernoctin al Principat varia segons el tipus d'allotjament. D'aquesta manera, l'import és de 3 tres euros per persona i dia si s'allotgen en un hotel de cinc estrelles; de 2 si ho fan en un de 4 estrelles o en un habitatge d'ús turístic; 1,5 euros en el cas dels hotels de dos i tres estrelles i 1 euro si s'opta per altres tipus d'establiments i càmpings. La taxa es cobra durant els primers set dies d'estada –inicialment es preveia aplicar fins als catorze- i en queden exempts els menors de 16 anys –en un principi es volia aplicar a partir dels 12 anys d'edat-.

Pel director de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi Pujol, el que té més afectació és el "moment" de la implementació de la taxa, ja que explica que ara tenen contractes signats fins a principis de novembre i assegura que bona part dels turoperadors amb qui treballen no estan disposats a repercutir la diferència de preu als seus clients. Això, segons afegeix, obliga als propietaris dels establiments a haver d'assumir aquest import durant aquests mesos, fet que pot comportar que ells acabin abonant més de la meitat dels 3 milions d'euros que es calcula que es poden recaptar amb l'impost entre els mesos de juliol i octubre.

"Sabíem que tard o d'hora arribaria i estàvem preparats"

Pujol indica que els turistes que venen de la mà dels turoperadors fan estades d'aproximadament una setmana, més llargues a les dels visitants que contracten les nits d'hotel directament amb l'establiment, que són de dos o tres dies de mitjana. Aquest fet provoca, segons el director de la Unió Hotelera, que l'increment de preu derivat de la implementació de la taxa representi, gairebé, el d'un dia de pernoctació i, per tant, no el vulguin repercutir per no perdre competitivitat. "Sabíem que tard o d'hora arribaria i estàvem preparats", afirma Pujol, que recorda que des del sector es va demanar endarrerir la seva entrada en vigor per tenir "un estiu normal".

Sobre aquesta qüestió, el ministre de Turisme del govern d'Andorra detalla que la idea inicial era implementar la taxa turística al final de la temporada d'esquí passada i que es va acceptar una dilació de tres mesos. En aquest sentit, Torres diu que entén la preocupació del sector, però defensa que ara era un moment "oportú" i que no s'ha volgut allargar més per una qüestió de "responsabilitat política" i de finances, tenint en compte que aquest és un sector "tractor" de l'economia del país.

Andorra recupera les funcions del Cirque du Soleil, dos anys aturades per la pandèmia

L'entrada en vigor del nou impost coincideix en el temps amb la recuperació de les funcions del Cirque du Soleil, que arrenquen aquest dissabte i s'allargaran fins al 31 de juliol. La companyia estrenarà al Principat un nou espectacle, anomenat 'MŪV', on la figura d'un discjòquei, que posa cançons molt conegudes dels darrers quinze anys, pren el protagonisme de la història. El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, explica que també s'ha buscat que hi hagi molta interacció amb el públic i diu que el ritme de venda d'entrades va en la línia d'anys anteriors, amb la qual cosa esperen una ocupació per sobre del 95%.

Respecte a la nova taxa turística, Budzaku creu que aquest increment d'ingressos, que notaran a partir de l'any vinent, servirà per ampliar el nombre d'activitats esportives i culturals que acull el país, a partir de les quals aconsegueixen diversificar l'oferta i atreure visitants durant tot l'any. En aquest sentit, explica que es podrà arribar a nous mercats, amb més campanyes de promoció que ara ja tenen actives en catorze països. També la veu clau per obtenir recursos per a construir un recinte multifuncional de més de 7.000 metres quadrats on acollir diversos esdeveniments, equipament que considera necessari davant els 8,2 milions de turistes que rep cada any el Principat.

El director general d'Andorra Turisme creu que aquesta nova àrea també servirà per encabir els espectacles del Cirque du Soleil, que ara es duen a terme en una carpa i que enguany ha canviat d'ubicació, situada en un aparcament que hi ha davant l'Edifici Administratiu del govern. A més, també s'ha aprofitat per incorporar un nou model d'entrada, que implica que les persones que vulguin veure la funció dempeus hagin d'abonar 5 euros. De fet, de les 5.000 localitats disponibles, 2.000 són d'aquest tipus i la resta amb butaca.