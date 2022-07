Un total de 44 projectes han rebut 27 milions per fomentar la reindustrialització del Departament d’Empresa i Treball, la inversió més gran en ajuts directes que ha fet la Direcció General d’Indústria fins ara. Aquestes xifres suposen un increment del 45,1% del pressupost respecte a la convocatòria del 2021 (18,6 milions). L’execució d’aquests projectes suposarà una inversió global de 519 milions a Catalunya i la generació de 1.838 llocs de treball. Ho va anunciar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, des de la planta de Hamelin Brands a Flaçà (Gironès), una de les vuit empreses gironines que han rebut la subvenció. La Generalitat ha anunciat també una nova línia d’ajuts per microempreses i pimes de 6,5 milions. La línia d’ajuts, que té un import màxim de 2,3 milions per empresa, s’adreça a donar suport a actuacions de reindustrialització, recol·locació, relocalització, noves inversions i adquisició d’empreses en dificultat.