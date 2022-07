El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) va retallar les seves pèrdues a 1.352 milions d’euros el 2021, davant els números vermells de 3.639 milions d’euros del 2020, un resultat que s’explica per l’ajust comptable registrat en la valoració de la participació del FROB al BFA i que no té impacte en el dèficit o en el deute públic, segons ha informat aquest divendres.

Seguint el que preveu la normativa comptable i tenint en compte que el BFA ha deixat de ser capçalera d’un grup econòmic després de la fusió entre CaixaBank i Bankia, el FROB va procedir a estimar el valor comptable de la seva participació al BFA en l’exercici 2021, prenent com a referència el patrimoni net individual del BFA reflectit en els comptes anuals a 31 de desembre del 2021, en lloc del seu percentatge en el patrimoni net del Grupo BFA, com va fer l’any passat.

En conseqüència, si bé el patrimoni net individual del BFA es va situar en 4.492 milions d’euros el 2021, davant els 4.029 milions del 2020, a causa de la revalorització de la seva participació primer a Bankia i posteriorment a CaixaBank, el resultat per al FROB ha sigut un impacte negatiu en el compte de resultats de 1.483 milions d’euros (al calcular-se el deteriorament respecte als 5.975 milions d’euros en els quals es valorava la participació del FROB al BFA el 2020), com va avançar EL PERIÓDICO.

Revalorització

El FROB ha explicat que, com ja va passar en l’exercici anterior, és un impacte «merament comptable, amb el qual es donen per comptabilitzats tots els ajustos conseqüència de la fusió, que no és reflex de la positiva evolució, des de l’anunci de l’operació, del valor de mercat de la participació del BFA primer a Bankia i després a CaixaBank». Fins a la data de formulació de comptes, aquesta participació s’ha revaloritzat en 2.404 milions d’euros, un 122%.

Quant a la seva participació a la Sareb, el FROB ja va registrar el sanejament total el 2019, per la qual cosa no s’ha produït cap impacte en els comptes del 2021 per aquest concepte.

El FROB també va registrar un impacte positiu de 168 milions en el compte de resultats com a conseqüència de l’excés de provisió fruit de l’actualització de l’estimació del cost de les garanties atorgades pel FROB en els processos de venda d’entitats. Precisament aquest impacte positiu és un dels factors que ha permès que les pèrdues del FROB el 2021 (1.352 milions) hagin sigut inferiors a l’impacte negatiu de 1.483 milions provocat pel canvi comptable de la seva participació al BFA.

Així mateix, el fons va registrar un ingrés positiu de 22 milions d’euros en l’exercici com a conseqüència d’accions judicials en procediments en curs.

Patrimoni positiu

El balanç del FROB ascendeix a 5.183 milions d’euros al tancament del 2021, amb un patrimoni net positiu de 2.849 milions d’euros, davant el patrimoni net negatiu de 1.390 milions d’un any abans.

L’import de la tresoreria del FROB va ascendir a 687 milions d’euros, que es troben invertits en actius de deute públic de l’Estat i en un compte corrent al Banc d’Espanya.

El marge financer va ser negatiu (-69 milions), ja que l’actiu del balanç del FROB (principalment la participació al BFA i la posició de tresoreria del FROB) no va generar prou ingressos per compensar la despesa financera del passiu del FROB, que es finança essencialment mitjançant el préstec rebut de l’Estat. Al tancament del 2021, aquest préstec tenia un saldo de 1.865 milions d’euros, després de la capitalització parcial, prèvia autorització del Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE), realitzada el 20 de desembre del 2021.

El Fons de Resolució Nacional multiplica per quatre el seu benefici

El Fons de Resolució Nacional (FRN) va registrar un resultat positiu de 4,12 milions d’euros, davant 970.000 euros un any abans, procedent de la recaptació de les contribucions a l’FRN realitzades per les entitats subjectes, que són determinades empreses de serveis d’inversió no incloses en grups bancaris supervisats pel Banc Central Europeu (BCE) i les sucursals a Espanya d’entitats de crèdit i empreses de serveis d’inversió establertes fora de la Unió Europea.

El patrimoni net del fons va ascendir a 9,88 milions d’euros, constituït per les contribucions realitzades per aquestes entitats entre el 2015 i el 2021 (tots dos inclosos).