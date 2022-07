L’ecosistema de ‘start-ups’ especialitzades en 5G alerten que l’adopció de la tecnologia mòbil d’alta velocitat es desenvolupa de manera més lenta del previst. Per això, van reivindicar en un acte celebrat aquesta setmana a Barcelona que es defineixi un marc regulatori més clar que acceleri la transformació. Tot i que en països com els Estats Units, el Regne Unit o Alemanya el 5G és ja una realitat en la indústria, a Espanya s’espera que el canvi de paradigma es produeixi el 2023. La ciberseguretat i el desenvolupament del 5G són fonamentals per a la digitalització imprescindible associada a la indústria 4.0 en confluència amb altres tecnologies emergents, com la intel·ligència artificial, la realitat virtual, la internet de les coses o el ‘blockchain’.

