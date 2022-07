La inflació a l’eurozona ha registrat el seu màxim històric al juny en arribar al 8,6%, segons les estimacions avançades de l’oficina d’estadística europea, Eurostat. L’índex de pujada de preus ha sumat cinc dècimes més respecte al maig, quan va augmentar el 8,1% respecte al mateix període de l’any anterior. L’Eurostat assenyala l’energia com el component impulsor de la pujada dels preus després d’un encariment del 41,9% respecte al juny de 2021. La pujada del preu de l’energia s’ha accelerat respecte al maig, quan la inflació interanual va ser del 39,1%.

Menjar, alcohol i tabac s’han encarit el 8,9% interanual al juny, davant del 7,5% registrat al maig. En el mateix grup, el menjar fresc ha registrat la inflació més elevada, amb l’11,1%. Quant als béns no energètics, han pujat el 4,3% al juny, una dècima més que al maig. Els serveis han tingut una pujada de preus del 3,4%, 0,1 punts percentuals menys que el mes anterior.

Entre els 19 països de l’eurozona, la inflació només s’ha frenat a Alemanya, on s’ha moderat del 8,7% al 8,2%, i als Països Baixos, on ha esat del 9,9%, pel 10,2% del maig. Per contra, les pujades més grans han estat a Estònia (22%), Lituània (20,5%) i Letònia (19%). A Espanya, com es va publicar dimecres, la inflació es va situar en el 10% al juny. A França, ha arribat al 6,5% al juny, mentre que a Itàlia la xifra ha escalat al 8,5%.

El Banc Central Europeu ja va anunciar al juny que apujaria els tipus d’interès aquest mes per primer cop en 11 anys per intentar frenar la pujada de preus.