Les cambres de comerç catalanes reclamen un repartiment territorial «just» dels fons Next Generation i una gestió més àgil per fer front a l’alta inflació i la guerra i impulsar una economia que, alerten, no podrà recuperar aquest any a Catalunya el nivell prepandèmia.

La preocupació per la incertesa sobre l’economia apareix recollida a la Memòria Econòmica de Catalunya 2021, presentada ahir pel Consell General de Cambres de Catalunya en un acte a la Llotja de Mar i presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. «Catalunya no podrà recuperar el 2022 el nivell del PIB d’abans de la pandèmia. S’espera que arribi el 2023», conclou la memòria, després de recordar que el creixement de l’economia del 5,8 % registrat el 2021 no és suficient per recuperar la caiguda de l’11,7 % del 2020. L’estudi valora, no obstant això, «la resiliència» demostrada pel teixit econòmic català, que va tancar l’any passat amb un saldo positiu amb l’estranger de 13.861 milions d’euros i amb la resta d’Espanya de 17.501 milions, i amb una taxa d’atur de l’11,6 %, davant del 12,6 % del 2020. Després de fer aquest diagnòstic, les cambres posen l’accent en la necessitat d’aprofitar «l’oportunitat històrica» que suposen els fons Next Generation, que comportaran un desemborsament de recursos per a Espanya de 140.000 milions d’euros, equivalent a l’11% del PIB. Per garantir un «veritable impacte» en el teixit productiu català, reclamen «una distribució territorial justa», amb «una selecció de projectes amb criteris competitius» i «una gestió administrativa més àgil i coordinada» entre les administracions.