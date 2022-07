L’arribada de les <strong>vacances </strong>d’<strong>estiu</strong>s’estan veient afectades per les aturades convocades pels sindicats USO i Sitcpla, que reclamen millores en les condicions laborals dels tripulants de cabines de passatgers (TCP). La vaga de <strong>Ryanair </strong>travessa aquest divendres la seva <strong>cinquena jornada </strong>de protestes, després de les aturades convocades els dies 24, 25, 26 i 30 de juny. Per la seva banda, l’aerolínia <strong>EasyJet </strong>començarà les seves reivindicacions aquest <strong>1 de juliol</strong>, i es prolongarà diversos dies d’aquest mateix mes.

Per ara, des de Ryanair informen que l’alteració dels seus vols i les <strong>parades </strong>són <strong>«molt menors»</strong> a les previstes pel <strong>«poc suport»</strong> que ha rebut la vaga. No obstant, el funcionament habitual d’<strong>aeroports </strong>com el de <strong>Mallorca </strong>s’ha vist alterat pels retards i les cancel·lacions de diversos vols.

Surt Ryanair, entra EasyJet

El final de les aturades convocades per <strong>Ryanair</strong> coincideix amb els dos primers dies de protestes a <strong>EasyJet</strong>. Així doncs, les dues companyies han convocat jornades de vaga per a l’1 i 2 de juliol. En el cas d’EasyJet, també s’han convocat aturades per als dies 3, 15, 16, 17, 29, 30 i 31 de juliol; i sumen un total de <strong>nou jornades</strong> de reivindicacions.

Amb tot, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha fixat els serveis mínims del <strong>57%</strong> dels vols d’<strong>EasyJet </strong>a l’aeroport de <strong>Barcelona</strong>, percentatge similar al 56% i 51% establert respectivament a Màlaga i Palma de Mallorca, les altres dues ciutats espanyoles on opera la companyia britànica.

Per la seva banda, per als vols de Ryanair els serveis mínims fixats pel Govern varien entre el 36% i el 80% en funció de la distància i el transport alternatiu, uns percentatges que els sindicats qualifiquen de «totalment abusius» i que «vulneren el dret de vaga».

Principals afectacions

Fins ara, la vaga dels TCP de <strong>Ryanair </strong>ja ha causat <strong>estralls </strong>a diversos <strong>aeroports </strong>d’Espanya. A Palma de Mallorca, la principal afectada, hi ha hagut 39 retards. Per darrere, Barcelona, amb 24 retards, i Madrid, amb 19, també han notat les conseqüències de les protestes. Així mateix, a Màlaga s’han cancel·lat un total de 26 vols, comptant sortides i arribades, mentre que a Barcelona ha passat el mateix amb 19 trajectes més.