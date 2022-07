Els bancs han retallat la seva xarxa de caixers automàtics un 7,5% des que va esclatar a Espanya la pandèmia del coronavirus fins a deixar-la en el seu nivell més baix des de l’any 2000. Això es tradueix en la desaparició de 3.777 terminals en dos anys, segons les dades actualitzades del Banc d’Espanya. Si bé hi ha menys caixers disponibles, les operacions de retirada d’efectiu van a l’alça, tot i que encara es troben per sota dels nivells previs a la covid.

El març del 2020, a l’inici de la crisi sanitària, a Espanya hi havia un total de 50.251 caixers automàtics, dels quals 1.485 (el 2,96% del total) van desaparèixer el 2021, coincidint amb l’empenta que la pandèmia va donar a l’ús dels canals de banca ‘online’ i l’inici de processos d’ajust d’ocupació i oficines de diverses entitats financeres.

Les dades consultades per Europa Press revelen que aquesta reducció de la xarxa de caixers s’ha accentuat un any després, fins arribar al seu nivell més baix des de l’any 2000, coincidint amb nous processos de consolidació i ajust de capacitat. Així, al tancament del primer trimestre de 2022, hi havia a Espanya 46.473 caixers automàtics, 2.293 menys que un any abans (-4,7%) i 3.777 menys que a l’inici de la pandèmia (-7,5%).

Per la seva banda, les operacions de retirada de diners en efectiu es van enfonsar un 31,25% el 2020 per l’efecte del confinament i la disminució d’activitat, mentre que el 2021 es van recuperar un 4,51% amb l’aixecament de les restriccions. Les últimes dades reflecteixen que l’ús de caixers automàtics va tornar a pujar el primer trimestre del 2022 amb 152,9 milions d’operacions entre gener i març, un 7,34% més que en el mateix període del 2021. També va augmentar el volum retirat, fins a 111.131 milions d’euros, un 10,63% més que en el primer trimestre de 2021.

Alhora, els pagaments amb targeta en terminals punt de venda (TPV) es van incrementar aproximadament un 28% en el primer trimestre de 2022, tant en el nombre d’operacions com en la quantitat de l’import. Així mateix, el nombre de TPV va augmentar un 7,8% interanual en el primer trimestre fins al total de 2,25 milions de terminals, el màxim registrat fins ara. Quant a les targetes en circulació, en el primer trimestre va augmentar un 5,42% el nombre de targetes de crèdit, fins als 39,41 milions, mentre que es va reduir un 0,53% el de targetes de dèbit, fins als 48,79 milions.