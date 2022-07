El turisme voreja els nivells prepandèmia en arribades internacionals i despesa. Espanya va recuperar al maig el 87,3% dels turistes del 2019, amb 6,9 milions de visites, amb una despesa total de 8.023 milions d’euros, molt similar als 8.137 milions previs a la pandèmia. A l’agregat dels cinc mesos, les visites de turistes internacionals van sumar 22,7 milions (el 78% sobre el mateix període del 2019) i la despesa realitzada pels turistes en els seus desplaçaments, incloent-hi el transport, va vorejar les xifres prèvies al coronavirus amb 22.776 milions d’euros (el 99% sobre 2019), segons les dades difoses aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

«Aquest any, abans d’arrencar els mesos forts de l’estiu, Espanya pràcticament ha recuperat vuit de cada deu turistes internacionals del 2019. Les bones perspectives que tenim per a la temporada alta, basades en les reserves ja confirmades per viatjar a Espanya, ens permeten afirmar que el turisme internacional continuarà la seva recuperació en els pròxims mesos fins i tot en l’actual context d’alça dels preus gràcies al fet que el nostre país és molt competitiu i l’alça de preus és un fenomen global», ha valorat la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

Aquesta pujada dels preus és, precisament, el temor més gran dels empresaris turístics en el dia d’avui perquè, segons defensen, tot i que han pujat els preus de molts serveis –hotels i transport– no s’ha fet en la mateixa mesura que l’alça dels costos. «El sector el que ha fet ha sigut apostar per la recuperació de la demanda i ha decidit sacrificar el marge per recuperar l’activitat i que el mercat es torni a moure. No han traslladat la totalitat de l’increment de costos al preu final», assegurava la setmana passada el secretari general de la Taula del Turisme, Carlos Albella.

Amb tot, la recuperació dels nivells prepandèmia es nota també amb tendències que es refermen com l’arribada de turistes del Regne Unit, que va ser de nou el principal mercat emissor amb gairebé 1,7 milions de turistes, un 75% respecte als nivells del 2019. Amb la pandèmia del coronavirus, aquest va ser el turista que més es va allunyar d’Espanya i a això s’hi va unir la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, cosa que converteix aquests turistes en ciutadans de tercers països (amb el que això comporta). Tanmateix, els dotze principals aeroports espanyols –igual que Portugal– han habilitat una fila especial per agilitzar el control de passaports. A l’agregat dels cinc primers mesos la recuperació és del 85% i van representar un de cada cinc visitants. Alemanya i França són els següents països amb més turistes que visiten Espanya. Alemanya aporta 975.241 turistes i França 925.994. Suïssa va ser l’únic mercat que al maig va emetre més turistes a Espanya que el mateix mes del 2019 (156.503 davant 131.098 de 2019), mentre que en l’acumulat dels cinc primers mesos són els Països Baixos el mercat que millor es comporta al superar els números prepandèmia (1,3 milions davant 1,2 el 2019).

Per comunitats autònomes, Catalunya, el 2019 la principal comunitat en arribada de turistes tant el mes de maig com en l’acumulat dels cinc primers mesos, no aconsegueix recuperar encara la seva hegemonia amb 1,4 milions de turistes el maig (davant els 2 milions de 2019) i 4,4 milions en total (davant els 6,5 milions del 2019).

Així, les Canàries lidera el període acumulat de cinc mesos, amb 4,8 milions de turistes, tot i que lluny dels 5,7 milions de 2019 (el maig, temporada baixa per a aquestes illes, va rebre 883.472 visitants davant els 967.209 del 2019). Mentre que les illes Balears va ser la comunitat amb millors dades el mes de maig al recuperar pràcticament tots els turistes prepandèmia amb 1,6 milions de turistes el cinquè mes de l’any i 3,2 milions en l’acumulat, el 94% i el 97% dels turistes rebuts en aquells períodes el 2019. Per la seva banda, Andalusia, que va celebrar aquest mes de maig la seva fira d’abril, també va recuperar al maig el 99% dels turistes (1,1 milions). En l’acumulat suma 3,3 milions de visitants davant els 4,1 milions del 2019.

En el cas de la despesa que realitzen aquests turistes, les illes Balears, les Canàries i el País Valencià recuperen i, en alguns casos fins i tot superen, els nivells del 2019. Catalunya se situa encara lluny, entre un 70% i un 60% de la despesa realitzada al maig i en l’acumulat dels cinc primers mesos. Es pot destacar que en total a Espanya la despesa mitjana per viatger va ser de 1.152 euros davant els 1.028 euros del mateix mes del 2019, cosa que representa un creixement del 12,1% en termes nominals i de l’1,4% en termes reals, descomptant els efectes de la inflació.