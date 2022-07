El mercat laboral espanyol encadena un mes generant ocupació a un ritme intens. Creixen els preus, però, de moment, creix també l’ocupació i les empreses no cessen el seu flux de contractacions. El mes de juny –habitualment bo per a l’ocupació– va tancar com el segon millor juny en 17 anys, amb permís del mateix mes de l’any passat, que catapultat per l’impuls de la desescalada covid va deixar xifres sense precedents. Aquest mes Espanya ha guanyat 115.607 nous ocupats –4 de cada 10, indefinits– i deixa la xifra total de treballadors en actiu en els 20,3 milions de persones.

L’atur, l’assignatura més pendent del mercat laboral a Espanya, va mantenir la tendència a la baixa amb 42.329 aturats menys, tot i que va disminuir la velocitat respecte a mesos anteriors. Juny amb un total de 2,8 milions d’aturats arreu del país, el seu menor nivell des del 2008, tot i que continua sent la taxa d’atur més elevada –juntament amb Grècia– de tota la Unió Europea. L’escalf de les dades d’ocupació contrasta amb la fredor d’altres indicadors que componen el retrat de l’estat actual i futur de l’economia espanyola. Mentre les cases d’estudi revisen a la baixa les seves previsions de creixement del PIB per la persistència de la inflació, que malgrat les mesures del Govern ha escalat fins als dos dígits, el comportament del mercat laboral suma mes a mes xifres d’intensa expansió. El primer semestre de l’any deixa un balanç de 523.418 ocupats més i 225.323 aturats menys. A Espanya sempre li ha costat molt menys crear nova ocupació que rescatar de l’atur aquells que ha desbancat durant l’època de vaques magres. D’aquells sis mesos, quatre han sigut amb Ucraïna immersa en la invasió de Putin i els efectes col·laterals de la guerra desplegant-se pels mercats. ¿Què passarà en el segon semestre? L’alta incertesa dificulta els pronòstics, però històricament els segons sis mesos de l’any solen ser bastant costeruts a Espanya. Mai en l’estadística disponible s’ha creat més ocupació de juliol a desembre que de gener a juny i l’habitual és crear entre el 20 i el 40% o fins i tot perdre ocupats. No obstant, ara com ara els avisos d’una tardor complicada per a les empreses contrasten amb els reforços i ampliacions de plantilla que moltes estan portant a terme de cara no només a l’estiu, sinó als pròxims mesos, plasmats en l’augment de la contractació indefinida i més enllà de les activitats estiuenques. Quatre de cada 10 contractes firmats van ser fixos, una proporció sense precedents i que abans de la reforma laboral era d’1 de cada 10. L’amenaça que l’encariment de determinades matèries primeres o fins i tot de la seva escassetat que va pesar durant els primers compassos de la guerra d’Ucraïna no s’està visualitzant en un repunt dels ertos, que estan en mínims des que va començar la covid. És a dir, si passa, no afecta a nivell macro. Lluny d’aquest pic de 3,4 milions a què es va arribar durant el primer semestre del 2020. I la xifra va a la baixa. Ara hi ha a tot Espanya 17.898 empleats en suspensió, ja sigui parcial o total, uns 4.500 menys que un mes abans.