La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages va celebrar ahir a la tarda l’acte central del seu centenari a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa, que va anar a càrrec del president de la cambra, Pere Ribera; l’autor del llibre La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages. 100 anys., Marc Torras; la consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, i que també va tenir la intervenció de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Tot i que l’acte del centenari es va celebrar ahir, la primera referència documental que es té de la cambra data del 1921, però la commemoració de l’any passat es va haver d’ajornar per les restriccions de la covid-19.

La presentació de l’acte i el discurs inaugural van anar a càrrec del president de la cambra, Pere Ribera, que va fer una explicació general de la feina de les cambres. «Durant el segle XX, les cambres de la propietat eren unes entitats que depenien del ministeri de l’habitatge estatal i que tenien com a finalitat els interessos dels seus socis, però també la relació amb les administracions perquè es respectés el dret a la propietat», va començar dient el president de la cambra. «M’agradaria deixar molt clar que les cambres són molt més que un despatx de servei immobiliari. Defensem dos drets fonamentals constitucionals que s’han d’equilibrar: el dret a la propietat, d’una banda, i el dret que té tota persona a tenir un habitatge digne», manifestava Ribera.

A continuació va intervenir Marc Torras, director de l’Arxiu Comarcal del Bages i autor de La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages. 100 anys. Torras va presentar el llibre en què ha treballat els darrers anys a partir de la recerca de documentació històrica aportada per la mateixa cambra i de fons d’arxius públics. «Estic molt orgullós de la feina feta. Ha quedat una obra molt elaborada gràcies a tota la documentació».

L’autor de l’obra va fer un repàs dels moments més rellevants de la història de la cambra de Manresa, des de l’any 1921 fins a l’actualitat. «Des de fa més de cent anys, la cambra ha tingut com a missió estar al servei de les persones propietàries de finques urbanes per ajudar-les a resoldre totes les qüestions jurídiques, tècniques o d’administració que afectessin els seus immobles», va explicar. Des de llavors fins a avui -amb l’única excepció de la Guerra Civil, quan va ser dissolta-, la cambra, va dir, ha treballat per la protecció i la defensa de la propietat urbana de la ciutat.

Torras va declarar que una de les dates més rellevants en la història de l’entitat és el 1991, ja que no va ser fins llavors que la cambra va ampliar el seu àmbit territorial a tota la comarca del Bages. «Aquest era un desig que s’intentava des de l’inici de la creació de la cambra i no es va aconseguir fins al cap de 70 anys», va recordar.

Tot seguit, va prendre la paraula l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. «És normal que durant tots aquests anys, tal com detalla el llibre, hi hagi hagut alguns conflictes entre la cambra i l’administració, perquè ells defensen els interessos dels propietaris i l’administració defensa els interessos de tota la ciutadania, que no sempre van agafats de la mà, com per exemple, passava en l’organització de carrers», va dir el batlle en el seu parlament.

Finalment, va intervenir la consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, que presidia l’acte central del centenari. La consellera va advertir que a les cambres «els queda molta feina per fer, com també a les administracions, per balancejar el dret a la propietat i el dret a l’habitatge de qui en té i de qui no en té».

Per acabar, Aloy va fer entrega d’una rèplica de l’escultura Acollida, de Ramon Oms, al president, Pere Ribera, com una mostra d’agraïment per la feina feta aquests cent anys des de la Cambra de la Propietat. A la sortida de l’acte es va fer lliurament d’un exemplar del llibre presentat a cada un dels assistents que van acudir a la celebració.