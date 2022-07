Catalunya va rebre 1.463.558 turistes estrangers al maig, un 21% menys que el mateix mes del 2019. Comparat amb el maig del 2021, amb 251.155 viatgers internacionals, representa un augment del 482%, segons les dades provisionals de l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) publicades ahir per l’INE. Quant a despesa, en total els turistes estrangers es van gastar al maig 1.483 milions d’euros, un 26% menys que el mateix mes del 2019 (2.001,02 milions d’euros) i un 602% més que el 2021 (211 milions). La despesa mitjana per viatger va ser de 1.013 euros, mentre que abans de la pandèmia va ser de 1.090 euros. Per persona i dia, la despesa al maig es va situar en 204 euros, 43 euros més que el 2021 i 8 euros menys que abans de la pandèmia. Quant a l’origen dels viatgers, el 23,6% van ser francesos i l’11,5% britànics. Catalunya va ser el segon destí principal dels turistes internacionals que van visitar l’Estat al maig, amb el 21%, només superada per les Illes Balears.