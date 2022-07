El grup alimentari Noel opta al fons Next Generation UE amb un pla global d’inversió de 300 milions d’euros que preveuen la creació de 400 nous llocs de feina directes. Aquest és el pla presentat aquest dijous al conseller d’Economia i Empresa de la Generalitat, Ramon Tremosa, que ha visitat la planta ubicada a Sant Joan les Fonts (Garrotxa). Noel suposa entorn del 16% del PIB de la comarca i es consolida com una palanca estratègica per al creixement de la zona en els pròxims anys. Actualment les persones de menys de 35 anys ja suposen un 41% de la plantilla. El pla es duria a terme durant els pròxims tres anys, fins a inicis del 2024, havent completat més de la meitat a finals del 2022.

La proposta ja ha sigut presentada al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i se centra en diversos àmbits: instal·lacions productives; aplicació de noves tecnologies de producció més eficients energèticament i basades en l’economia circular; qualitat i seguretat alimentària; millora de la logística per optimitzar la connexió de Noel amb els diferents mercats on està present reduint l’empremta de carboni; desenvolupament de noves línies de productes saludables i proteïnes alternatives i digitalització i aplicació de la indústria 4.0 a tota la cadena de producció per aconseguir un model industrial de valor innovador, cooperatiu, connectat i integrat. Fonts de l’empresa destaquen que aquest pla estratègic impulsarà la facturació de Noel, consolidarà la seva projecció nacional i internacional i reforçarà el seu posicionament com la companyia d’alimentació de referència en el desenvolupament de nous productes, adaptant-se a les últimes tendències del mercat a nivell global.

«Amb el nostre pla inversor global pretenem dinamitzar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació al territori; contribuir a la neutralitat climàtica i implementar una consciència circular a tots els nostres processos productius; dotar de més valor afegit el producte carni i incrementar la internacionalització del grup Noel; digitalitzar la cadena de valor obtenint un control més gran de la traçabilitat, assegurant el benestar animal, la qualitat dels nostres productes i la seguretat alimentària, així com adaptar-nos a les tendències més saludables del mercat», va explicar Joan Boix, director general de Noel.

Noel és un grup d’alimentació familiar de quarta generació especialitzat en la producció i distribució de pernil cuit i curat, embotits i carns fresques, tant per al mercat nacional com internacional. Present a la totalitat de la gran distribució i amb activitat a més de 60 països, el repte de la companyia, que compta amb 11 plantes productives repartides per tot el territori, se centra a continuar guanyant presència tant al mercat nacional, com al mercat exterior. Actualment es troba en un procés de diversificació de la seva activitat cap a altres categories de producte com productes vegetarians, sushi fresc, pizzes fresques ‘premium’, sucs vegetals, gaspatxos, cremes vegetals i brous.