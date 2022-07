Abadal Mandó 2019 del celler bagenc Abadal, ha ha rebut una Medalla d’Or, en la categoria Negres amb 12 o més mesos de criança, en la sisena edició del Concurs Nacional de Vins de Petites D.O. En aquest concurs només poden participar vins de cellers adscrits a petites regions vinícoles de l’Estat, és a dir, regions que compleixin, d’una banda, un criteri qualitatiu, ja que les regions considerades com a Petites D.O.’s han d’estar enquadrades en algun dels quatre primers graons de la piràmide de qualitat dels vins espanyols (això és vi de pagament, Vi amb DO Ca, D.O. i I.G.P.) i d’altra banda un criteri quantitatiu (han de produir per sota de 4,5 milions d’ampolles en l’anualitat presa de referència).