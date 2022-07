Aigües de Barcelona i la Fundació Roure han firmat aquest dimecres un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en un projecte d’inserció laboral per a dones en situació de vulnerabilitat. L’Escola Taller de Costura, una iniciativa que l’organització social desenvolupa al districte de Ciutat Vella de Barcelona, és un espai on les participants aprenen a cosir i acoblar les diferents parts de les peces en diversos dissenys i teixits.

La idea és formar persones en situació de vulnerabilitat per facilitar la seva integració sociolaboral. En concret, segons un comunicat, a través de l’acord amb Aigües de Barcelona, l’entitat social podrà desplegar dos cursos de costura per a 20 dones que estiguin en aquesta situació. Aquesta formació comptarà també amb 80 hores de pràctiques en empresa i 100 hores de formació de competències transversals. «Aquesta iniciativa permetrà fomentar l’ocupació i l’ocupabilitat de les dones en situació de vulnerabilitat i accelerar una transformació social que garanteixi un futur més pròsper i digne per a les persones que més el necessiten», ha explicat el conseller delegat d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos. «Agraïm molt la xarxa entre la societat civil que ens possibilita arribar on l’administració no arriba», ha afegit la presidenta de la Fundació Roure, Llum Delàs.