Els reguladors antimonopoli de la Unió Europea van portar a terme inspeccions a les instal·lacions de la plataforma online alemanya de menjar per portar Delivery Hero i la seva filial espanyola Glovo, segons van informar dimecres les empreses, cosa que les posa en risc de rebre fortes multes.

La Comissió Europea havia avançat que havia portat a terme inspeccions a les instal·lacions de plataformes online per a la distribució d’aliments, al sospitar que poguessin formar part d’un càrtel, tot i que sense anomenar les empreses involucrades ni els països.

«La investigació es refereix a un presumpte acord o pràctica concertada per compartir els mercats nacionals de comandes i entregues ‘online’ d’aliments, menjar i altres béns de consum a la Unió Europea», va dir l’agència antimonopoli de la UE en un comunicat.

Delivery Hero va dir que la inspecció no significava que la Comissió, que actua com a organisme antimonopoli al bloc de 27 països, havia conclòs que hi havia hagut una infracció real de la llei de competència. La companyia, que va dir que les batudes van tenir lloc a la seva oficina de Berlín, va assegurar que estava compromesa a cooperar plenament amb la Comissió.

L’aplicació espanyola de menjar a domicili Glovo, en la qual Delivery Hero va adquirir recentment una participació del 94%, va confirmar les batudes i va dir que estava cooperant amb l’agència de la UE. La seva seu a Barcelona va ser investigada la setmana passada, segons va expressar Glovo en una resposta per correu electrònic a una consulta de Reuters, sense proporcionar més detalls de l’operació.

Just Eat Takeaway, el grup d’entrega d’aliments en línia més gran de la UE, Uber, propietari d’Uber Eats, Deliveroo, Bolt d’Estònia i els serveis de menjar Gorillas i Flink no van participar-hi, segons van confirmar els portaveus d’aquestes companyies. Wolt, l’empresa finlandesa de la nord-americana Doordash, també va dir que no hi estava involucrada. Les empreses declarades culpables d’infringir les normes antimonopoli de la UE s’enfronten a multes de fins al 10% de la seva facturació global.

Un portaveu de l’oficina del càrtel d’Alemanya va dir que havia ajudat la Comissió Europea amb una revisió dels serveis d’entrega en línia el 27 de juny.