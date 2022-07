L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha revisat radicalment a la baixa les seves previsions sobre la demanda mundial de gas fins a 2025 a causa d’uns preus rècord des del començament de la invasió russa d’Ucraïna i que seguiran a nivells excepcionalment elevats.

En el seu informe trimestral del gas publicat ahir, l’AIE calcula que aquesta demanda fins i tot baixarà un 0,5% enguany i a partir de 2023 començarà a recuperar-se per a arribar a un ritme de progressió de l’1,5% el 2025. Això significa que per al període 2021-2024 l’increment mitjà de la demanda serà d’un 0,6%, quan l’any passat s’havia anticipat una pujada anual del 1,7%. Per fer-se’n una idea, entre 2021 i 2025 l’augment del consum serà d’uns 140.000 milions de metres cúbics, fins a uns 4,24 bilions, quan en els cinc anys precedents aquesta pujada havia estat de 370.000 milions de metres cúbics.

El principal element que explica aquesta severa correcció és la guerra a Ucraïna, que ha portat a la UE a decidir reduir de manera dràstica les seves importacions de gas de Rússia, tradicionalment el seu principal proveïdor. Per substituir aquestes importacions russes, Europa està intentant recórrer a altres països productors, i això significa sobretot al gas natural liquat (GNL) que arriba per vaixell, un mercat que ha entrat en una tensió que no es podrà resoldre a curt ni mitjà termini.

La conseqüència directa és l’escalada de preus. Segons les assumpcions de l’AIE, els preus del gas al mercat holandès TFF, que serveix de referència a Europa, no només sextuplicaran enguany els que hi havia el 2019, sinó que el 2025 continuaran sent pràcticament el triple.

Els autors de l’informe han elaborat un escenari de base en el qual la UE disminuirà les seves compres de gas rus per gasoducte al voltant del 55% entre el 2021 i el 2025.

Però també preveuen una altra alternativa en què aquesta retallada podria arribar al 75% per les grans incerteses que hi ha, en particular davant la possibilitat que Moscou tanqui encara més les aixetes, com ja ho ha fet aquests últims mesos amb diversos països, entre ells Alemanya.

En aquest context, no resulta estrany que l’increment en l’oferta global de GNL enguany serà insuficient per respondre a tota la demanda procedent d’Europa, que absorbirà més del 60% dels increments que es produeixin en els tres exercicis següents.