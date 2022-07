El ple del Parlament Europeu ha donat llum verda aquest dimecres a la proposta de la Comissió Europea que classifica el gas natural i l'energia nuclear com a energies verdes. Els diputats del ple d'Estrasburg han votat en contra l'esmena que rebutjava la classificació d'aquests combustibles fòssils com a sostenibles pel mercat financer amb 328 vots en contra, 278 vots a favor i 33 abstencions.

La legislació, presentada a principis d'any per la Comissió Europea, aborda la taxonomia verda al sector financer, per tant, regula quines inversions poden realitzar-se a la Unió Europea amb el segell de sostenible. Ara, la legislació haurà de ser aprovada pel Consell de la Unió Europea.

El Consell de la Unió Europea té fins l'11 de juliol per decidir si veta la proposta de la Comissió o li dona suport. Si tira endavant, la regulació estarà vigent a partir de l'any que ve. Diversos eurodiputats dels principals grups polítics han dut a terme una campanya per frenar la taxonomia, defensant que cal evitar la dependència del gas rus i que els combustibles fòssils no es poden classificar com a verds.