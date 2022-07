Catalunya rebrà el 16,3% de les transferències per digitalitzar el sector del transport provinents dels fons europeus. Així ho va anunciar ahir la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, als governs autonòmics en una reunió de la Comissió Nacional del Transport. En concret, el Govern rebrà 18,02 milions d’euros, dels 110 milions d’aquest fons. L’objectiu d’aquesta partida és impulsar la digitalització de les pimes privades de transport per carretera, tant de passatgers com de mercaderies. Els criteris de repartiment s’han fixat en funció de la població. El govern espanyol està enllestint un decret llei per transferir aquests fons a les comunitats amb una concessió directa.

D’altra banda, l’executiu estatal concedirà ajuts directes a les comunitats autònomes que redueixin un 30% dels preus dels abonaments de transport entre setembre i desembre, per compensar els efectes de la inflació.