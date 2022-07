La compravenda de vivendes a Catalunya va créixer un 8,5% al maig respecte del 2021, per sobre de la mitjana estatal. La imminent pujada dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu ha servit per accelerar operacions i emparaular condicions financeres i préstecs amb els bancs. Segons l’estadística notarial, el preu mitjà per metre quadrat se situa en els 1.917 euros, amb tendència a la moderació en els últims quatre mesos. La concessió de préstecs hipotecaris per a la compra de vivenda va augmentar un 6,8% el maig del 2022 respecte a l’any anterior, més de cinc punts per sobre de la mitjana interanual estatal.

