El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el rector de l’UPC, Daniel Crespo, fan formalitzar ahir la signatura del contracte d’adjudicació del macrocentre d’FP de l’automoció de Martorell, que ha de servir per impulsar la formació professional en aquest sector juntament amb la recerca, la innovació tecnològica i l’emprenedoria.

Es tracta d’un projecte per als pròxims 15 anys i que també implicarà la mobilitat internacional de l’alumnat i el professorat. Al centre, s’hi desenvoluparan projectes vinculats amb el vehicle elèctric, el vehicle connectat, el vehicle autònom, la realitat virtual o augmentada, la impressió 3D i el Big Data.

Per a Torrent, «la transició del sector vers la mobilitat verda només serà possible si va acompanyada de l’adequació de les habilitats de les treballadores i els treballadors a la nova realitat productiva». Segons el conseller, el centre serà «una peça clau per aconseguir-ho» i permetrà «ser més competitius en talent humà i obrirà la porta a noves oportunitats laborals en un àmbit amb grans perspectives professionals».

Per la seva banda, el rector de la UPC, Daniel Crespo, va assegurar durant l’acte protocol·lari que la signatura del nou contracte suposa «el punt d’arrancada del Campus» i va afegir que la universitat està creant a Martorell «un ecosistema formatiu pioner al nostre país, especialment dissenyat per a un sector clau de la indústria».

La UPC es va imposar a d’altres finalistes en el concurs per gestionar el centre, com la Fundació Eurecat i MSX International Techservices i obria així la possibilitat d’arrencar finalment la FP de l’automoció a Martorell.