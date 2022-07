Iberdrola desenvoluparà 16 nous projectes renovables al Regne Unit després de garantir la seva rendibilitat a l’obtenir els contractes per diferència (CfD, per les sigles en anglès) amb el Govern britànic, que asseguren la seva viabilitat financera. Els CfD constitueixen un mecanisme de finançament que busca incentivar la inversió en noves tecnologies renovables, a l’assegurar als promotors un preu fix indexat per l’electricitat que generin les noves instal·lacions, cosa que permet fer front als costos inicials i garantir una rendibilitat mínima a llarg termini, al marge de la volatilitat del mercat majorista.

A través de ScottishPower, la seva filial al Regne Unit, el grup Iberdrola ha aconseguit contractes CfD per al seu gran projecte eòlic marí East Anglia Three, de 1.400 MW; cinc projectes eòlics terrestres amb una potència conjunta de 396 MW; i 10 emplaçaments solars fotovoltaics amb un total de 326 MW de capacitat. La posada en marxa d’aquestes iniciatives, que es portaran a terme a Escòcia, Anglaterra i Gal·les, suposarà gairebé duplicar la capacitat instal·lada renovable de l’empresa en aquest país, a l’incorporar una potència total de més de 2.200 MW. D’aquesta forma, Iberdrola s’ha convertit en la companyia amb més projectes renovables recolzats pel Govern del Regne Unit en la quarta subhasta celebrada pel Departament d’Energia BEIS, el resultat de la qual s’ha conegut avui. Els projectes seleccionats en aquesta ronda seran capaços de generar 11.000 MW d’electricitat, dels quals gairebé 4.000 MW corresponen a energia eòlica marina. Aquesta decisió suposa un important suport per a la construcció del parc eòlic marí d’East Anglia Three, que suposarà unes inversions d’uns 4.000 milions d’euros. Aquest emplaçament és un dels tres projectes ‘offshore’ que formen part d’East Anglia Hub, un macrocomplex eòlic marí que sumarà una capacitat instal·lada de 2.900 MW, suficient per proveir d’energia neta 2,7 milions de llars britàniques, i implicarà una inversió aproximada d’uns 12.000 milions d’euros. Aquesta infraestructura serà el projecte eòlic marí més gran del grup Iberdrola arreu del món. A principis d’any, Iberdrola es va adjudicar 7.000 MW d’energia eòlica marina a Escòcia en el marc de la licitació més gran portada a terme fins a la data per l’organisme de la corona, el Crown Estate Scotland. En aquesta subhasta la companyia va aconseguir tres projectes a gran escala que suposaran una inversió total de 22.500 milions d’euros; dos d’aquests, amb tecnologia flotant i en aliança amb Shell, i un altre, sobre estructura fixa.