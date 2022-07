El preu mitjà d’un habitatge nou a Catalunya ha crescut un 5,8% durant l’últim any, fins als 4.224 euros el metre quadrat, segons un estudi de la Societat de Taxació. Així, Catalunya es manté com la comunitat que registra l’import més elevat de l’Estat, on la mitjana s’ha situat en 2.641 euros/m2, amb un increment anual del 6,4%.

Pel que fa a l’índex d’esforç immobiliari, que mesura la relació entre el preu i els salaris, s’ha situat en 8,3 anys de salari íntegre. És a dir, els catalans necessiten 8,3 anys de salari sencer per poder pagar un pis. Aquest valor es troba per sobre de la mitjana de l’Estat, que s’estableix en 7,3 anys. En comparació amb altres comunitats de l’Estat, a Catalunya la segueixen Madrid, amb 3.968 euros/m2 de mitjana de preu d’un habitatge nou; el País Basc, amb 2.927 euros/m2; les Illes Balears, amb 2.355 euros/m2 i Navarra, amb 2.033 euros/m2.