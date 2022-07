Unes 2.260 persones han demanat la baixa automàtica per símptomes de covid des del migdia d'aquest dimecres i fins aquest matí, segons ha explicat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a TV3. Un dia normal es tramiten entre 16.000 i 18.000 baixes comptant tots els motius, no només covid. Argimon ha assegurat que pot entendre les pors expressades per les patronals però ha reivindicat que la baixa que s'ha posat en marxa és "normal dins d'una relació de confiança". De fet, no ha descartat instaurar un sistema similar en algunes situacions com malalties cròniques que generen baixes cícliques. D'altra banda, ha assegurat que s'està arribant al pic de la setena onada i preveu començar a baixar a partir de la tercera setmana de juliol.

De moment, el sistema per obtenir la baixa automàtica és temporal i la previsió és que estigui habilitat durant el juliol i l'agost. En tot cas, una persona només el podrà fer servir un cop. El conseller ha reconegut que no havien parlat amb les patronals abans de presentar el sistema però que sí que ho van fer aquest dimecres. De cara al futur, no ha descartat que s'habiliti un sistema similar per a determinades malalties cròniques i ha posat com a exemple l'endometriosi. Ha puntualitzat però que s'ha d'avaluar durant més temps. Arribant al pic Pel que fa a la situació de la pandèmia, ha afirmat que s'estaria arribant al pic i preveu que es pugui començar a baixar en casos a partir de la tercera setmana de juliol. Això seguint el paràmetre observat a Portugal, que va patir l'onada abans, i que, en arribar al pic, va estar unes dues setmanes en fase d'estabilització. El conseller ha dit que encara se'n sap molt poc sobre la nova subvariant trobada a l'Índia. També ha insistit en la necessitat d'avançar la quarta dosi de la vacuna per als més vulnerables. D'altra banda, ha acusat que es vulgui fer "un Madrid" sobre la compra de mascaretes i altre material de protecció de la pandèmia i ha defensat la gestió que se'n va fer. "No hi ha Madrid", ha insistit. Sobre les reclamacions al Ministeri de Sanitat per poder tenir més professionals, ha lamentat que el govern espanyol no està legislant sobre això que pot fer i, en canvi sí sobre aspectes que són competència de les comunitats. Argimon ha lamentat que "costarà" fer entendre al govern espanyol la necessitat de modificar la legislació i precisament ell ha defensat que cal un amirad legislativa i de canvi a mig i llarg termini, a banda d'un pla de xoc i més recursos. Per últim, ha afirmat que voldria reduir la temporalitat al 4% i no quedar-se en el 8% mínim marcat legalment.