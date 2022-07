I la setmana ha acabat en territori negatiu. L’Ibex 35 i la resta de borses europees han registrat anades i vingudes i moviments més o menys moderats (Ibex: -0,27%, 8.100,30; Cac: +0,38%; Dax: +1,2%; Ftse 100: +0,13%) en el tancament d’una setmana dominada per qüestions econòmiques, com la inflació, la por de la recessió.., així com terratrèmols polítics, com la dimissió de Boris Johnson i la mort, després de rebre un tret quan era en un acte electoral, de l’ex primer ministre del Japó, Shinzo Abe.

L’Ibex va perdre aquest dijous el 0,27% per la caiguda d’alguns grans valors i bancs, però ha mantingut el nivell de 8.100 punts mentre apujaven les places europees i Wall Street després de la publicació de les estadístiques d’ocupació nord-americanes del juny, segons dades del mercat. El principal indicador del ‘parquet’ nacional, l’Ibex 35, ha baixat 22,2 punts, aquest 0,27%, fins a 8.100,30 punts. En la setmana perd el 0,93% i l’any acumula una caiguda del 7,04%. Entre les companyies que millor han evolucionat hi figuren sectors molt diferents, com és el cas de Ferrovial, Solaria, Inditex o Indra. En la jornada d’aquest divendres, Iberdrola ha tancat amb unes pèrdues del 4,19%, seguida de Bankinter i Repsol, amb l’1,26% i l’1,22%, respectivament. Per contra, Ferrovial s’ha revaloritzat el 2,32% i Acciona, el 2,21%.