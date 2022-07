El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha instat aquest divendres a «mirar al futur amb optimisme malgrat la guerra» d’Ucraïna i dels «temps turbulents» que travessa el món. «El curt termini és l’urgent, però el llarg termini és l’important», ha assegurat durant la clausura a Paris del congrés de l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis i Bancs Minoristes, que també presideix i que està format per més de 7.000 entitats a 63 països de tots els continents.

El banquer català, així, ha reconegut que la pandèmia i els conflictes geopolítics «han sacsejat dràsticament l’entorn econòmic a curt termini». El PIB global, ha continuat, està per sota del que s’esperava fa tres anys, amb una inflació «molt més alta» del que era imaginable llavors, amb la qual cosa «les condicions de vida de la gran majoria dels ciutadans no han millorat com caldria».

Malgrat això, s’ha mostrat confiat que les «repercussions negatives deixin pas gradualment a altres canvis més favorables». En aquest sentit, s’ha referit als «efectes transformadors que ja es comencen a sentir en els àmbits social, econòmic i financer, com són l’acceleració del procés de digitalització i els nous hàbits dels consumidors, la reconfiguració de les relacions financeres internacionals i el redisseny de les cadenes de subministrament mundials, així com la constatació que ni la inflació estava morta ni els tipus d’interès estaven fixats al mínim per sempre».

Les caixes d’estalvis i bancs minoristes, ha continuat Fainé, afronten un «escenari complex» que combina «adversitats urgents a curt termini amb transformacions significatives a mitjà i llarg termini», cosa que implica que han entrat en una «fase decisiva» de la seva història. «El camí que tenim per davant no serà fàcil», ha admès abans de fer una clara aposta per no caure en el derrotisme. «La font del nostre optimisme no és altra que la determinació de contribuir a un món millor, com dicta el nostre ADN», ha defensat.

El també president de la patronal de caixes espanyola, la CECA, ha instat els banquers minoristes a «actualitzar la planificació estratègica, procurant que sigui intel·ligent, imaginativa i realista» per adaptar-se als canvis de l’entorn; a crear una «estructura organitzativa lleugera, flexible, que executi amb precisió els plans operatius mentre procura mitigar els desavantatges de la burocràcia»; a centrar-se en el client i brindar-li un «tracte personal i exquisit» sigui quin sigui el canal de comunicació que s’utilitzi; i a comptar amb empleats «qualificats, motivats i compromesos».

Al mateix fòrum, el president de l’Autoritat Bancària Europea (EBA), l’espanyol José Manuel Campa, ha instat les entitats financeres a incorporar de forma més decidida els elements mediambientals a la seva gestió de riscos i els ha recordat que en un futur encara per definir seran tinguts en compte a l’hora que les autoritats els fixin els requisits de solvència. «Una vegada que hàgim identificat, mesurat, gestionat i comptabilitzat adequadament els riscos a què es pot enfrontar una institució en relació amb els criteris ASG (ambientals, socials i de governança), podem avaluar si la institució també compta amb els controls i el nivell de capital adequats per enfrontar-los», ha advertit.