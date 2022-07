El programa per donar suport a les micropimes i professionals autònoms Igualada Mentoring, prepara ja la seva tercera edició. El projecte, impulsat conjuntament per l’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia, té com a objectiu ajudar a impulsar o fer créixer un negoci, micropime o professional autònom de la ciutat d’Igualada.

El programa, que va néixer en plena pandèmia el 2020, ofereix suport directe i personalitzat a través de la figura d’un mentor voluntari que acompanya un professional o petit empresari en el desenvolupament del seu negoci. A més, també té per objectius evitar el tancament de negocis, la destrucció de llocs de treball i els riscos en l’activitat professional dels autònoms, a banda de millorar la gestió dels negocis, augmentar els contactes professionals, consolidar els negocis, ampliar el coneixement i professionalitzar als mentorats com a emprenedors, segons detallen fonts de la UEA. La nova edició es va presentar ahir, en un acte al qual va assistir el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcé, i el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech. Ambdós van posar en valor la fórmula publicoprivada per impulsar la competitivitat i el creixement dels projectes empresarials tot posant al seu abast eines i recursos adaptats a les seves necessitats. Anna Ribera, responsable de l’Àrea d’Empresa i Coordinadora de l’Ignova i Tecnoespai de l’Ajuntament d’Igualada, va ser l’encarregada de fer la presentació de la tercera edició i va exposar les diverses fases del programa. E l procés consta d’entrevistes personalitzades a tots els mentors i mentorats per conèixer la seva especialitat i així poder fer els emparellaments; la formació per a mentors; i una formació de mentorats. , de diverses temàtiques, el networking, vendes i la digitalització del negoci. Les inscripcions estan limitades a 8 mentors i 8 mentorats. A la darrera edició hi van participar 18 parelles.