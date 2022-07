«Tot es basa a saber trobar el públic adient i el client que et valora la feina»

Nascuda a Manresa el 1995, Paula Terra es va graduar en disseny multidisciplinari a l’escola Eina, on també va fer un màster en disseny gràfic. Amb un currículum acadèmic envejable, Terra s’està fent un lloc al sector a base de talent i de reconeixement. Ha guanyat una vintena de premis internacionals: tres plates i una menció d’honor als A’Design Awards, un premi Platinum als European Product Design Awards, una plata a les Medalles ADI, tres premis a l’ÀSIA Design Prize i dos premis als C-IDEA Design Awards. L’últim, un Delta de Bronze dels ADI 2022 a la categoria de complements i eines amb Köllen Loop, el seu producte estrella, «un penjador modular que introdueix els conceptes de dinamisme i adaptabilitat en l’àmbit del mobiliari», com ho defineix ella mateixa. El producte està exposat fins al 28 d’agost a la col·lecció «El millor disseny de l’any» del Museu del Disseny de Barcelona. Tot i que treballa com a freelance (és col·laboradora del fotògraf Miquel Liso, entre d’altres), el seu projecte personal és l’estudi Köllen Design.

Com i on es va formar?

Vaig anar a l’Escola Paidos i vaig fer el batxillerat d’arts plàstiques, imatge i disseny al Peguera, perquè ja tenia molt clar quina carrera volia estudiar. Després del batxillerat vaig fer un grau universitari a l’Escola EINA de Barcelona, on vaig cursar la trajectòria multidiscilpinària, combinant disciplines de tots els camps del disseny, la qual cosa m’ha permès combinar diferents habilitats i sensibilitats a l’hora de realitzar projectes, especialment en l’àmbit del disseny gràfic, web i de producte industrial. Després vaig decidir fer un Màster de Disseny gràfic, elements gràfics, disseny web i publicacions digitals a la mateixa universitat per acabar d’aprofundir en aquest àmbit.

Com s’inicia la seva vocació pel disseny?

Sempre m’ha interessat aquest àmbit. De petita ja m’agradava molt dibuixar, fer manualitats, construir maquetes i tot el món creatiu. Quan era petita anava pel carrer i ja em fixava en com estaven dissenyats els logos i cartells, com estaven construïts els productes, i em qüestionava per què les coses estaven fetes de tal manera i no d’una altra. A 6è de primària vaig descobrir la paraula “disseny” i des de llavors ja tenia molt clar que allò era el que volia fer quan fos gran. No en tenia cap dubte i mai ho he dubtat. Crec que és una cosa que sempre he portat a dins. M’apassiona tot el referent al disseny i cada projecte és un nou repte.

Expliqui’ns què és Köllen Design?

És la meva firma de mobiliari, que va començar en l’àmbit acadèmic i ha anat evolucionant. Pretén aportar un tipus de mobiliari per a un públic bastant exclusiu i que sàpiga valorar el bon disseny. Habitualment el mobiliari de la llar està format per productes que pots trobar a qualsevol habitatge, sense personalitat pròpia i molt explotats. El repte de Köllen és innovar en el camp del disseny de mobiliari i introduir els conceptes «dinamisme i adaptabilitat» en aquest camp. Es productes de Köllen generen una interacció entre el producte i l’usuari. Cada producte de la col·lecció permet la seva personalització o adaptació segons les necessitats de l’usuari, per la qual cosa, pot ser utilitzat de diferents formes canviant la distribució de les peces necessàries. A més, són productes fets per fabricants locals que puguin aportar aquest tret diferenciador. Fermí Garriga, gerent de la fusteria Puigdellívol, i Lluís Mestres, de Pintura Industrial Mestres. han col·laborat amb el prototipat de Köllen Loop per fer realitat el projecte, i seran les empreses encarregades de produir-lo i de pintar les peces metàl·liques.

Quina va ser la seva primera feina i de quina de les que ha fet està més satisfeta?

El meu primer encàrrec va ser a 4t d’ESO per dissenyar el xandall escolar de l’Escola Paidos. Després, que recordi, especialment com a primeres feines, també vaig fer el disseny del cartell commemoratiu pels 25 anys del CAR Sant Cugat (Centre d’Alt Rendiment Esportiu), encarregat per Joan Fontseré. Quant a de què estic més orgullosa, he de dir que sempre intento treballar el millor que puc, i donar el 200% de mi en tots els projectes que desenvolupo. Però si n’hagués de triar un diria Köllen Design, perquè encara és inimaginable la feina que hi ha el darrere. També perquè no tothom pot dir que amb 21 anys (l’edat que tenia quan vam iniciar el projecte amb un grup d’estudiants a la universitat) ha aconseguit vendre els seus propis dissenys de mobiliari a Estats Units, Nova Zelanda, Austràlia, Hong Kong, Xina, Tailàndia, Suècia... I no només per això, sinó per tot l’esforç i il·lusió que hi ha a darrere d’aquest procés; tenir la idea, conceptualització, realitzar el prototip, aconseguir finançament per la seva producció, donar-se a conèixer i tot el procés que implica a nivell de gestió.

És un bon moment per al disseny des del punt de vista del mercat?

Tot es basa a saber trobar el públic adient i el tipus de client que valora la teva feina. A nivell gràfic, el disseny és imprescindible per a qualsevol marca o empresa, A més d’ajudar a comunicar, també permet diferenciar-se de la competència i a fer que les persones prenguin unes decisions o unes altres. Qualsevol empresa o entitat hauria de tenir una identitat corporativa de qualitat, per la qual cosa, la figura del dissenyador juga un paper molt important a l’hora de definir aquest procés. Quant al disseny de producte, i des del punt de vista de Köllen Design, passa exactament el mateix. És un producte dirigit a un públic bastant exclusiu i selecte, per la qual cosa, no tots els usuaris estaran disposats a pagar X quantitat per una peça de mobiliari. Econòmicament parlant segurament no sigui el millor moment, però sempre hi haurà algun usuari que li agradarà aquest tipus de mobiliari i estarà disposat a pagar-ne el preu perquè valoren el bon disseny, la qualitat i l’exclusivitat que ofereixen, perquè són productes poc convencionals i que aporten un valor afegit.

Què reclamen els clients a una jove dissenyadora?

Depèn com s’interpreti la pregunta. Al final, l’objectiu dels encàrrecs és el mateix: resultats de qualitat que aportin valor i solucionin problemes. Potser sí que es busquen solucions més fresques i innovadores, flexibilitat i saber captar l’essència de la marca, amb respostes àgils, sense perdre la qualitat que s’espera d’un altre tipus de professional. Per sort encara no m’hi he trobat, però generalment es té la idea que un dissenyador jove no serà tan capaç de desenvolupar els encàrrecs com altres professionals del sector, i no crec que sigui així. Penso que no és tan important l’edat ni la quantitat de projectes que s’hagin realitzat, ni els anys d’experiència que es tinguin treballant en el sector, sinó la qualitat dels projectes que es desenvolupen. Una persona que porti 30 anys treballant en el disseny, no justifica que aporti un tipus de treball més qualitatiu que una persona amb 5 anys d’experiència. El que defineix aquest aspecte és la qualitat.