El curs acadèmic 2020/2022 del programa Noves Oportunitats Catalunya central, que desenvolupa la fundació Ampans, ha acabat amb 611 joves atesos de les comarques del Bages, l’Anoia, el Solsonès, el Berguedà i Osona. Més de la meitat d’aquests joves han aconseguit acreditar-se amb èxit després d’haver superat els seus itineraris formatius a través dels Programes de Formació i Inserció (PFI). Segons el balanç de la fundació, 122 joves han retornat als estudis que havien abandonat de forma prematura, 136 han aconseguit un contracte laboral i 125 s’han incorporat en període de pràctiques al centenar llarg d’ empreses que operen a la Catalunya Central col·laborant amb el programa.

Aquesta setmana s’han fet els actes de lliurament de diplomes als joves que han participat al programa en els diversos territoris on actuen Ampans i la fundació Intermèdia: Vilanova del Camí, Gironella, Vic i dijous a Manresa. Un dels joves graduat al curs, Ayoube, va felicitar durant l’acte a la capital del Bages «tots els companys que han aconseguit graduar-se, i als que no, perquè ho han intentat». En nom de tot l’equip va prendre la paraula el coordinador del programa al Bages, Sergi Tremp, que va voler posar en valor l’esforç dels participants en assolir els reptes de les diferents formacions.

Els joves, d’entre 16 i 21 anys, han finalitzat diversos itineraris en organització d’esdeveniments, hostaleria, educació, automoció i instal·lacions, dins dels Programes de Formació i Inserció que els permeten la certificació professional per seguir formant-se en Formació Professional o accedir al món laboral. Molts també han aconseguit treure’s el carnet de conduir, amb el suport de l’equip de les Noves Oportunitats. Durant els dos cursos també han desenvolupat activitats i tallers de formació, en especial els projectes del 8 de març (Dia Internacional de les Dones) i el treball de dinamització en residències d’avis i centres de dia. També s’han fet projectes artístics per treballar els valors, el treball en xarxa i la comunitat, i formació en prevenció de violències masclistes. L’acte de graduació a Manresa va comptar amb la participació de la regidora de Joventut de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Ortega, que va encoratjar els joves a no aturar-se i seguir creixent.

El Centre Noves Oportunitats és una iniciativa del SOC, finançada pel Fons Social Europeu dins el pla de Garantia Juvenil, que fa més de 5 anys que funciona. A la Catalunya central, la gestiona Ampans de la mà de la Fundació Intermèdia.