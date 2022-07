Més d’un centenar d’empresaris i empresàries es van reunir dijous a la tarda al Berga Resort per celebrar el Dia de la Cambra del Berguedà. La trobada cameral, que organitza la Cambra del Berguedà per retre homenatge a tot el teixit productiu de la comarca, enguany va posar el focus en com la indústria, el turisme i els serveis es poden retroalimentar per fer del Berguedà un territori únic i atractiu capaç d’atraure talent i inversions que contribueixin al creixement econòmic.

El vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Barcelona, Toni Fitó, i el president de la Cambra del Berguedà, Joan Boix, van inaugurar la jornada. Fitó es va felicitar per les bones xifres que presenta el mercat del treball de la comarca.

Per la seva banda, Joan Boix va refermar la importància de treballar activament i conjuntament per fer del Berguedà un territori actiu empresarialment. En concret, Boix va reivindicar la necessitat de recuperar la iniciativa industrial i aprofitar els fons Next Generation EU per contribuir al seu desenvolupament.

L’eix central del Dia de la Cambra del Berguedà va ser la taula rodona titulada «Indústria, Turisme i Serveis, com es retroalimenten al Berguedà?», en què van participar la gerent de l’Hospital Sant Bernabè, Anna Forcada; la gerent de les cases de turisme Rural Cal Bernadàs, Anna Niubó; el director general de Remcobcn, Joan Ramon Perdigó; i la CEO de Viatges Predatour, Marinel·la Mosquera.

Un debat a quatre moderat per la tècnica de turisme de la Cambra de Comerç de Barcelona, Victòria Silberstein, que va servir per constatar la importància de trobar punts de retroalimentació entre tres sectors clau per a l’economia berguedana com són la indústria, el turisme i els serveis. Durant l’intercanvi d’opinions, Perdigó i Forcada van destacar les dificultats que tenen dia rere dia per trobar personal qualificat que pugui ocupar llocs de treball; mentre que Mosquera i Niubó van remarcar els atractius i les qualitats que confereix el Berguedà per generar atracció i captar talent.

El debat a quatre va anar precedit per la ponència «Fer marca en benefici del progrés del territori», a càrrec del director general de la Fundació Alícia, Toni Massanés. Una xerrada que va posar en valor la importància d’identificar i gestionar els actius i els punts forts del territori per generar punts d’atracció.