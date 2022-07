La creació d’empreses a Catalunya va augmentar un 4,6% al maig en comparació amb el mateix mes del 2021, fins a les 1.977, segons l’Estadística de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Es manté, per tant, la tendència de creixement registrada al març i a l’abril. De fet, si es compara amb el mes anterior, quan se’n van crear 1.702, les xifres del maig indiquen que s’han creat 275 noves empreses més. Al maig, en total el capital subscrit va ser de 62,2 milions d’euros. Catalunya s’ha situat com la comunitat autònoma de l’Estat amb major nombre de societats mercantils creades durant el cinquè mes de l’any, seguida de Madrid (1.944) i Andalusia (1.544).

De fet, La tendència de les xifres a Catalunya contrasta amb el conjunt de l’Estat, on la creació d’empreses al maig ha baixat un 4,6% en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins a les 9.132. El capital subscrit va superar els 376 milions d’euros, el que suposa un augment anual del 12,9%. A Catalunya, 540 empreses van ampliar capital, per un import de 205,8 milions d’euros i 147 van ser dissoltes. Segons detalla l’INE, 97 ho van fer de forma voluntària, 13 per fusió i 37 per altres circumstàncies. Paral·lelament, a l’Estat el nombre de societats dissoltes es va situar en 1.728, un increment del 0,3% en termes interanuals.