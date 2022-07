Catalunya va tancar el juny amb 3.451.042 afiliats a la Seguretat Social, el valor màxim de la sèrie històrica, segons les dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya. La xifra representa un augment del 3,9% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. L’augment interanual dels afiliats es va produir a totes les comarques, amb la Selva (+7,1%) i l’Alt Empordà (+5,7%) al capdavant. En canvi, les Garrigues, la Noguera, la Ribera d’Ebre, la Conca de Barberà i el Pla d’Urgell van presentar increments inferiors a l’1%. D’altra banda, si es compara amb el maig del 2022, el nombre d’afiliats va pujar un 0,4% i acumula cinc mesos consecutius d’increments.

Per sexe, l’augment interanual de l’afiliació va ser més elevat entre les dones que en els homes, amb un 4,4% i un 3,5%, respectivament. En xifres absolutes, durant el juny es van registrar 67.153 dones afiliades més i 61.632 homes afiliats.

Per edats, les dades publicades ahir per l’Idescat també indiquen que els afiliats menors de 30 anys van augmentar un 10,5%, un percentatge molt superior al de la resta de grups d’edat, que també van créixer. On més va augmentar percentualment aquest tram d’edat va ser a la Garrotxa (+3,00%) i la Selva (+2,7%). Per contra, va disminuir a la Conca de Barberà (-4,1%) i al Pallars Sobirà (-3,7%). Entre la comunitat estrangera l’increment d’afiliats va ser de l’11%, més intens que el de persones de nacionalitat espanyola (2,6%). En concret, entre els treballadors de nacionalitat espanyola l’augment va ser de 72.761, mentre que entre els de nacionalitat estrangera va ser de 56.024 persones. Sobre el total, el juny va tancar amb un 83,6% d’afiliats de nacionalitat espanyola i un 16,4% d’estrangers.

Per sectors, els serveis van representar el 78,7% de les afiliacions del juny, amb un increment en 124.956 persones respecte del mateix mes de l’any anterior, un 4,6% interanual més. El sector industrial va augmentar un 2,1% en termes interanuals i la construcció un 2,6%. En canvi, l’agricultura va ser l’únic sector que va reduir el nombre d’afiliacions, en concret un 5,4%.