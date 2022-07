El Palau Firal de Manresa acollirà el proper divendres, de 9.30 h a 12.00 h, la jornada «El sector tèxtil al Bages: Present i reptes de futur», una iniciativa del Cedem de l’Ajuntament de Manresa i la Diputació. La trobada pretén reflexionar sobre l’actualitat del sector tèxtil a la comarca i crear un espai d’intercanvi amb la participació d’empreses representants del sector. S’hi abordaran qüestions com la circularitat del residu tèxtil i l’entrada en vigor de les noves normatives europees que exigeixen un procés d’adaptació a les empreses. Durant la jornada es presentarà la nova plataforma Cooperatèxtil, una xarxa per atendre demandes de producció i consultes professionals de la indústria tèxtil.

La trobada arrencarà a dos quarts de 10 del matí amb la benvinguda a càrrec de la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz Mas. A continuació, hi haurà la primera ponència titulada «El reciclatge de residus tèxtils. Un repte per a l’economia circular», que anirà a càrrec Ricard Jorba, responsable del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Seguidament, Emma Feriche, cap de projectes estratègics de dinamització i competitivitat del Tecnocampus Mataró-Maresme, donarà a conèixer la plataforma Cooperatèxtil.

A dos quarts d’11 es farà la ponència «Diagnosi de la situació del sector tèxtil i de la confecció del Bages», que serà impartida per David Garcia Uslé, director general de FITEX. En acabar, Tindrà lloc una taula rodona titulada «Del tèxtil del present als reptes del futur», amb la participació de Marcos Guasch, CEO de l’empresa Texia Finishing, SA; Albert Talarn, Export Manager de Bieses y Elementos Textiles SA; Ramón Vendrell, CEO de Cotton High Tech; i Montse Figueras, gerent de l’empresa Salvador Figueras, SA.

La jornada la clourà la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau Fontanet.