Malgrat les bones xifres, Manresa té un important dèficit turístic: les places hoteleres. Segons l’Idescat, Manresa té els mateixos establiments hotelers, set, que poblacions com Sant Hilari Sacalm o Castellar de n’Hug. En nombre de places hoteleres, la ciutat, amb 132, segons l’Idescat, està a l’altura de poblacions com Montblanc, Cubelles o Llívia. «Cal generar la necessitat», diu Calmet, perquè la ciutat sigui d’interès per als promotors hotelers. «Com a Ajuntament, estaríem en condicions de facilitar l’arribada d’hotels», assegura el regidor, que diu que ja ha rebut algunes ofertes «que podrien quallar». Per a Calmet, el moment que pugui generar l’interès real per la ciutat del sector hoteler «està a punt».