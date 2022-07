La compravenda d’habitatges a Catalunya va créixer el 8,5% al ​​maig respecte del 2021, per sobre de la mitjana estatal. La imminent pujada dels tipus d’interès per part del Banc Central Europeu ha servit per accelerar operacions i emparaular condicions financeres i préstecs amb els bancs. Segons l’estadística notarial, el preu mitjà per metre quadrat se situa en 1.917 euros, amb tendència a la moderació en els darrers quatre mesos. La concessió de préstecs hipotecaris per a la compra d’habitatge va augmentar un 6,8% el maig del 2022 respecte de l’any anterior, més de cinc punts per sobre de la mitjana interanual estatal.

Les dades de l’Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya confirmen tendències i reafirmen les sensacions del sector immobiliari. Segons aquestes dades, es van portar a terme 9.840 compravendes, fet que suposa un lleuger augment en comparació al mes anterior, on es van realitzar 9.290 operacions. El preu mitjà del metre quadrat és més gran que fa un any, però tendeix a ser estable. Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, destaca que, pel que fa als préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatges, la xifra total va augmentar a Catalunya el maig el 6,8% interanual en relació amb el mateix mes de l’any anterior, arribant als 5.500 operacions, més de cinc punts per sobre de la mitjana interanual estatal, on només es va reflectir un augment d’un 1%. La quantia mitjana va augmentar un 3,1%, tres punts més en comparació del mes anterior, on només es va experimentar un creixement del 0,1% interanual. En concret, es van assolir els 175.599 euros de mitjana. El percentatge de compravendes finançades mitjançant un préstec hipotecari es va situar en el 55,9%. La constitució de societats va augmentar el maig el 2,1%.