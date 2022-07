Un total de tretze ramaders del Pallars Sobirà participen en un programa pilot de geolocalització dels animals. Uns 200 caps de bestiar, entre vaques, cavalls i ovelles, participen en l’estudi que ha permès concloure que aquesta tecnologia facilita el dia a dia del ramader i contribueix al benestar animal. Aquests collars han de permetre detectar bestiar malalt, gestant o afectat per predadors a partir dels patrons de moviment i la temperatura. Les dades dels recorreguts del ramat han d’ajudar el ramader a reorientar els animals cap a altres zones i reequilibrar, així, l’ús dels recursos i la dieta dels animals. Per contra, la manca de cobertura de mòbil o dades en moltes zones és un problema.

En el cas de l’Alt Pirineu, la manca de cobertura s’ha demostrat com el principal escull per a la implantació de la tecnologia. «L’animal desapareix en zones fosques i els repetidors o les antenes fallen», va lamentar Joan Guitart, coordinador territorial de les comarques de muntanya a Unió de Pagesos (UP). Per fer viable el projecte al Pallars Sobirà, Roger Vidal, doctorand de l’IRTA, va explicar que s’han col·locat nou antenes per millorar el rendiment dels equips.

Les dades que registren els dispositius podrien alertar de la presència d’ossos o altres animals salvatges, i una triangulació adequada d’aquestes dades permetria crear sistemes d’alarma per avisar ramaders i gossos o per activar sistemes per dissuadir-los, va explicar Vidal.

Més activitat nocturna de les ovelles o canvis en la temperatura superficial registrada pels dispositius s’han correlacionat amb la presència d’ossos, que provoquen canvis en els patrons de desplaçament dels ramats. Els registres de geolocalització també podrien servir puntualment com a prova pericial en cas de mort d’algun cap de bestiar, va apuntar Vidal. En un ramat no fa falta que tots els animals portin aquests collars, donat que són costosos econòmicament, només una representació, ja que generalment van agrupats. Per detectar el comportament d’un determinat animal malalt també se li ha posat aquest collar per controlar-lo amb més facilitat.

Als terrenys d’alta muntanya, localitzar els ramats i monitorar-ne l’estat de salut implica llargs desplaçaments diaris. Davant aquestes dificultats, les tecnologies de geolocalització se situen com un aliat del ramader per fer-ho més eficientment i multiplicar la informació disponible, així ho va explicar Guitart. Guitart va destacar l’estalvi de temps de saber en tot moment on són els animals i conèixer el seu comportament diari.