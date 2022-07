Catalunya duplicarà aquest any el nombre de viatgers als aeroports. Seran un total de vuit milions, un 29% menys que el 2019. És el que ha afirmat el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, en una jornada sobre els reptes del turisme organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya. Castellanos ha reconegut que el turisme ha d’entrar de manera més important en el debat de les polítiques del Govern, amb un punt de partida «optimista» i «elevant el to i parlant amb més contundència», perquè el sector entri «de manera més important» a l’agenda de l’Executiu. Mentre el Govern aposta actualment pel turisme enològic i gastronòmic, altres experts reflecteixen el pes creixent del turisme barat, tant d’oci com de compres, i sobretot del creixent col·lectiu estranger que ve a viure a Catalunya diversos mesos. L’equilibri territorial s’ha convertit en element prioritari de les polítiques públiques. El pressupost públic de promoció turística va passar d’1,4 milions a 4,3 milions, en el marc d’aquest esforç d’impulsar un sector amb una imatge tacada.

Castellanos ha recordat que el turisme representa el 12% del PIB de Catalunya, el 14% de l’ocupació i és capaç de generar una despesa directa superior als 21.000 milions d’euros, però que pateix els atac d’aquells que veuen alterat el seu entorn. El responsable del Govern ha criticat les propostes de decreixement turístic i ha defensat la necessitat d’«evolucionar cap a un model de turisme regeneratiu», que sigui sostenible en tots els seus àmbits, compatible amb la resta de sectors i que sigui «tractor de la resta d’activitats econòmiques». «No busquem posar límits a l’activitat turística, que ha sigut font principal de desenvolupament del nostre país, sinó mirar com el turisme pot sumar i multiplicar l’activitat econòmica, industrial i cultural de tot el que es fa a casa nostra», ha afegit. Els economistes catalans insten a impulsar aquest «turisme regeneratiu» o el que és capaç d’impulsar l’economia més enllà dels àmbits privats i de manera permeable als canvis de tendències dels últims anys. Després de l’any pandèmic de malson, el sector està en plena recuperació, però les petites i mitjanes empreses del sector passen moments de dificultats de finançament i falta de personal, i reclamen mesures de suport per part del Govern.